Рыжая и на фоне ковра: Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад

Подписчики отметили не только ярко-рыжий цвет волос, но и "стильный" прикид Дорофеевой, и ковер на фоне.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" приняла участие во флешмобе #10yearschallange и показала свое фото 10-летней давности.

Читайте также10 years challenge: как мировые знаменитости изменились за минувшее десятилетие (фото)

"Ну лааааадно. Вот вам. Ещё через 10 лет запощу себя блондинкой и будет "Виа-Гра", - подписала фото певица в своем Instagram.

Подписчики отметили не только ярко-рыжий цвет волос, но и "стильный" прикид Дорофеевой, и ковер на фоне.

"Ковёр и юбка ммм. На стиле", "Рыженькой прикольней", "Надя, на первом фото Вы реально "икона стиля", "Судя по фото, Надя всегда странно одевалась. У неё свой вкус", "А ковер реально крутой", - пишут в комментариях.

Всего за пару часов фото набрало больше 150 тысяч лайков.

Ранее УНИАН показал, как изменились за 10 лет украинские политики.