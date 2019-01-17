10 years challenge: как изменились украинские политики с 2009 года (фото)

10 years challenge состоит в том, чтоб сравнить фото, сделанное в 2009 году, со свежим снимком.

Сейчас в сети набирает популярность новый флешмоб, который отмечают хештегом #10yearschallange или #2009vs2019.

Люди выкладывают две фотографии: сделанную в 2009 году и свежую. Таким образом они показывают свои изменения за последние 10 лет. К флешмобу уже присоединились мировые знаменитости и политики.

УНИАН предлагает вспомнить, как выглядели украинские политические деятели 10 лет назад и сейчас.

Как сообщал УНИАН, Youtube запретил выкладывать видео с некоторыми челенджами из-за их опасности для жизни.