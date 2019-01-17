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10 years challenge: как изменились украинские политики с 2009 года (фото)

14:13, 17 января 2019
Курьёзы
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В соцсетях набирает популярность флешмоб, сравнивающий фото 2009 и 2019 года / УНИАН

Люди выкладывают две фотографии: сделанную в 2009 году и свежую. Таким образом они показывают свои изменения за последние 10 лет. К флешмобу уже присоединились мировые знаменитости и политики.

УНИАН предлагает вспомнить, как выглядели украинские политические деятели 10 лет назад и сейчас.

Петр Прошенко - министр иностранных дел Украины (2009)/ Президент Украины (2019)
Петр Прошенко - министр иностранных дел Украины (2009)/ Президент Украины (2019) /  © УНИАН
Юлия Тимошенко - премьер-министр Украины (2009) / кандидат в президенты Украины (2019)
Юлия Тимошенко - премьер-министр Украины (2009) / кандидат в президенты Украины (2019) /  © УНИАН
Владимир Зеленский - комик (2009) / кандидат в президенты Украины (2019)
Владимир Зеленский - комик (2009) / кандидат в президенты Украины (2019) /  © УНИАН
Владимир Гройсман - мэр Винницы (2009) / премьер-министр Украины (2019)
Владимир Гройсман - мэр Винницы (2009) / премьер-министр Украины (2019) /  © УНИАН
Андрей Парубий - народный депутат, представитель президента в ЦИК (2009) / председатель Верховной Рады Украины (2019)
Андрей Парубий - народный депутат, представитель президента в ЦИК (2009) / председатель Верховной Рады Украины (2019) /  © УНИАН
Андрей Садовый - мэр Львова (2009) / кандидат в президенты Украины (2019)
Андрей Садовый - мэр Львова (2009) / кандидат в президенты Украины (2019) /  © УНИАН
Олег Ляшко - народный депутат от фракции БЮТ (2009) / лидер Радикальной партии Украины (2019)
Олег Ляшко - народный депутат от фракции БЮТ (2009) / лидер Радикальной партии Украины (2019) /  © УНИАН
Юрий Бойко - народный депутат от Партии регионов (2009) / кандидат в президенты Украины (2019)
Юрий Бойко - народный депутат от Партии регионов (2009) / кандидат в президенты Украины (2019) /  © УНИАН
Михаил Добкин - мэр Харькова (2009) / народный депутат Украины (2019)
Михаил Добкин - мэр Харькова (2009) / народный депутат Украины (2019) /  © УНИАН
Арсений Яценюк - народный депутат, лидер партии ''Фронт перемен'' (2009) / лидер партии ''Народный фронт'' (2019)
Арсений Яценюк - народный депутат, лидер партии "Фронт перемен" (2009) / лидер партии "Народный фронт" (2019) /  © УНИАН
Ирина Геращенко - народный депутат от ''НУ-НС'' (2009) / первый вице-спикер Верховной Рады Украины (2019)
Ирина Геращенко - народный депутат от "НУ-НС" (2009) / первый вице-спикер Верховной Рады Украины (2019) /  © УНИАН
Александр Турчинов - первый вице-премьер Украины (2009) / секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019)
Александр Турчинов - первый вице-премьер Украины (2009) / секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019) /  © УНИАН
Арсен Аваков - председатель Харьковской ОГА (2009) / министр внутренних дел Украины (2019)
Арсен Аваков - председатель Харьковской ОГА (2009) / министр внутренних дел Украины (2019) /  © УНИАН
Святослав Вакарчук - музыкант (2009) / певец, вероятный кандидат в президенты Украины (2019)
Святослав Вакарчук - музыкант (2009) / певец, вероятный кандидат в президенты Украины (2019) /  © УНИАН

Как сообщал УНИАН, Youtube запретил выкладывать видео с некоторыми челенджами из-за их опасности для жизни.

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Теги: #политики