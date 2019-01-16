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Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой

19:39, 16 января 2019
Общество
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Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой / фото УНИАН

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"Все хорошо, Алла готовится к своему концерту. Передача снималась давно, и не было ей плохо. Алла сказала все и ушла. И другие гости не сидят всю программу — они приходят чуть позже или уходят чуть раньше, но тут сразу же порождаются какие-то теории, почему она ушла. Не переживайте", — рассказал Галкин РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что у Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья при подготовке передачи Первого канала, посвященной композитору Игорю Николаеву.

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Теги: #Галкин#Алла Пугачева