Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой
19:39, 16 января 2019Общество
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Максим Галкин призвал поклонников не верить слухам в интернете.
Галкин рассказал о состоянии здоровья Пугачевой / фото УНИАН
Максим Галкин опроверг информацию СМИ о том, что его жене Алле Пугачевой стало плохо на съемках телепередачи в Останкино.
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"Все хорошо, Алла готовится к своему концерту. Передача снималась давно, и не было ей плохо. Алла сказала все и ушла. И другие гости не сидят всю программу — они приходят чуть позже или уходят чуть раньше, но тут сразу же порождаются какие-то теории, почему она ушла. Не переживайте", — рассказал Галкин РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что у Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья при подготовке передачи Первого канала, посвященной композитору Игорю Николаеву.
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