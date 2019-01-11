Влюбленные Дорофеева и Дантес полетали на воздушном шаре (фото)

Надя Дорофеева, не так давно удивившая своих поклонников сменой образа, запостила новый снимок, сделанный на отдыхе.

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников хорошим самочувствием. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что они с мужем Владимиром Дантесом решились на яркое приключение - полет на воздушном шаре.

Надя опубликовала нежный снимок, сделанным во время полета - на нем Владимир нежно целует супругу, а она счастливо улыбается.

По словам певицы, сначала ей было немного страшно, однако в итоге она осталась очень довольна, что все же решилась.

Как сообщал УНИАН, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников.