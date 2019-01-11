Влюбленные Дорофеева и Дантес полетали на воздушном шаре (фото)
14:57, 11 января 2019Общество
445 0
Надя Дорофеева, не так давно удивившая своих поклонников сменой образа, запостила новый снимок, сделанный на отдыхе.
Надя опубликовала нежный снимок / Instagram
Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников хорошим самочувствием. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что они с мужем Владимиром Дантесом решились на яркое приключение - полет на воздушном шаре.
Надя опубликовала нежный снимок, сделанным во время полета - на нем Владимир нежно целует супругу, а она счастливо улыбается.
По словам певицы, сначала ей было немного страшно, однако в итоге она осталась очень довольна, что все же решилась.
Певица поделилась трогательным фото из отпуска / Instagram
Как сообщал УНИАН, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter