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Влюбленные Дорофеева и Дантес полетали на воздушном шаре (фото)

14:57, 11 января 2019
Общество
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Надя опубликовала нежный снимок / Instagram

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников хорошим самочувствием. На своей странице в Instagram артистка рассказала, что они с мужем Владимиром Дантесом решились на яркое приключение - полет на воздушном шаре.

Надя опубликовала нежный снимок, сделанным во время полета - на нем Владимир нежно целует супругу, а она счастливо улыбается.

По словам певицы, сначала ей было немного страшно, однако в итоге она осталась очень довольна, что все же решилась.

Певица поделилась трогательным фото из отпуска / Instagram

Как сообщал УНИАН, раньше Надя Дорофеева опубликовала в Instagram яркий снимок, на котором запечатлена в синем платье с глубоким декольте, чем привела в восторг поклонников. 

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Теги: #Надя Дорофеева