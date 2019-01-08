День ангела Марии: поздравления с именинами

Святые с именем Мария в 2019 году почитаются 41 раз.

Сегодня, 8 января, день ангела Марии. Святые с именем Мария в 2019 году почитаются 41 раз.

Значение имени Мария

В переводе с еврейского имя Мария означает — «госпожа, высокая, превознесенная». Имя Мария, управляя судьбой своей хозяйки, наделяет ее такими чертами, как доброта и порядочность, надежность и гуманность.

У обладательниц имени Мария добрый нрав, они всегда готовы помочь слабым и попавшим в беду. Одновременно с такими «нежными» качествами, у Марий твердый характер, иногда даже жесткий, они могут постоять за себя.

Марии очень творческие люди. Ещё в раннем детстве у них проявляются способности к писательству и стихосложению, а также живописи.

Взрослая Мария в браке верна, но, чтобы отношения с мужем были более теплыми и искренними, необходимо иметь хотя бы одного ребенка. Мария — очень преданная мать, дети отвечают ей взаимностью.

Марии способны добиться успехов на административной работе, но не любят подчинения - владелицы этого имени стремяться к самостоятельной работе. Добивается профессиональных успехов в педагогике, медицине, бизнесе.

Преподобная мученица Мария

8 января празднуются именины Марии Лактионовой, преподобной мученицы. Мария Лактионова - новомученица, причислена к лику святых в 2001 году.

Лактионова Мария Максимовна родилась 26 января 1884 года в селе Гнездилово Курской губернии. В 1914 году стала послушницей Казанского Амвросиевого монастыря в селе Шамордино Калужской губернии. В 1934 переехала в город Белев.

16 декабря 1937 года ее арестовали. Обвинили в том, что она «состояла в подпольном монастыре». Спустя две недели ее приговорили к расстрелу. 8 января 1938 года Марию Лактионову расстреляли. Ме­стом за­хо­ро­не­ния для му­че­ни­цы ста­ла брат­ская мо­ги­ла на 162-ом км Сим­фе­ро­поль­ско­го шос­се.

Поздравления с днем ангела Марии

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

***

Мария — какое прекрасное имя!

В нем словно танцуют цветы полевые.

От всей мы души пожелаем Марии,

Чтобы сбывались желанья любые.

Чтобы жизнь баловала Марию подарками,

Чтоб необычайно все дни были яркими,

И чтоб стороной обходили ненастья.

Желаем мы море безбрежное счастья!

***

Милая Маша, пользуясь случаем,

Я пожелаю лишь самого лучшего:

Вечно весеннего Вам настроения,

Чуда, улыбок и море везения.

Чтобы совет да любовь были в доме,

Чтобы покупали Вы чаще обновы,

Чтоб пролетали все горести мимо,

Чтоб были Вы в мире самой счастливой.

***

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***