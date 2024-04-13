Какой церковный праздник отмечают 14 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

14 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Мартина, исповедника, папу Римского, а также преподобного Иоанна Лествичника. В народном календаре - Мартин Лисогон. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 14 апреля по старому стилю.

14 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 апреля по новому стилю (27 апреля по старому) - день памяти преподобного Мартина, исповедника, папы Римского.

Мартин жил в I веке, в Италии. Он был хорошо образован и поступил в клир Римской церкви. В 649 году его избрали седьмым папой Римским.

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Папа Мартин вел активную борьбу против еретиков, за что и попал в немилость императора Констанса. Мартина решили убрать и отправили к нему наемного убийцу. Но случилось неожиданное: как только наемник приблизился к папе, то тут же ослеп.

Император этого так не оставил и добился, чтобы Папу Римского отправили в ссылку на безлюдный остров в Эгейском море. Преподобного хотели казнить, но после сменили наказание и отправили в Херсонес Таврический (Крым, Украина). Там святитель Мартин заболел и вскоре умер, а его мощи перенесли в Рим.

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14 апреля 2024 вспоминают преподобного Иоанна Лествичника. Эта дата переходящая, память святого совершается в 4-ю Неделю Великого поста, поэтому она одинакова как для нового, так и для старого календаря.

Известно, что Иоанн Лествичник родился он около 570 года. В 16 лет он принял монашеский постриг в Синайском монастыре. 40 лет Иоанн провел в отшельничестве в пустыне, в безмолвии и молитве. Когда ему было 75 лет, его выбрали игуменом Синайской обители. В это же время, по просьбе игумена другого монастыря, Иоанн написал свой труд - "Лествица духовная", руководство для восхождения к духовному совершенству, "лестница" к Небесным вратам. В этом труде описаны тридцать "ступенек" - степеней восхождения человека к духовному совершенству. По названию этого труда Иоанна и прозвали Лествичник.

Праздник 14 апреля по старому стилю - день памяти преподобной Марии Египетской.

О чем говорят приметы на 14 апреля

Приметы этого дня говорят об урожае и погоде:

если день теплый - жди похолодание и хороший урожай летом;

облака тают - наступит ясная и сухая погода;

дождь в этот день - к плохому урожаю.

В народном календаре 14 апреля - праздник Мартин Лисогон. День так прозвали потому, что обычно в это время лисы покидают старые норы и строят себе новые.

Что можно делать 14 апреля

В этот день молятся святому Мартину - просят у него защиту от голода, разорения, помощи избавиться от дурных привычек. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища с растительным маслом.

По народным приметам день святого Мартина считается удачным для обручения - совместная жизнь будет легкой. Также на Мартина Лисогона всячески оберегают птиц: считается, что если в этот день покормить хотя бы одну птицу, то весь следующий год не будет проблем с деньгами и везением в делах.

Что нельзя делать 14 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, отказывать в помощи, обижать животных и особенно птиц. Народные приметы запрещают в день святого Мартина обманывать, льстить и давать ложные обещания - иначе можно накликать беду.

14 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Антон, Валентин, Мартин.

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