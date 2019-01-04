С мясом, рыбой и постные: лучшие рецепты салатов на Сочельник и Рождество

УНИАН узнал, как приготовить вкуснейшие салаты на Рождество быстро и недорого.

Сочельник, который православные христиане празднуют 6 января, является самым строгим днем Рождественского поста. Этот пост призван очистить тело и душу человека к одному из самых важный праздников православного календаря Рождества Христова.

По традиции на столе в рождественский Сочельник должно быть 12 постных блюд - в честь 12 апостолов.

Сочельник - канун Рождества, когда следует отказаться от пищи до появления на небе первой звезды. На следующий день 7 января принято идти в гости к своим крестным, приносить им обед. В этот день уже можно употреблять в пищу мясо, молочные продукты и все, что нельзя было есть в пост.

УНИАН собрал для вас рецепты постных и мясных салатов, которые можно приготовить в Сочельник и на Рождество.

Рецепты постных салатов

Салат с грибами и фасолью

Ингредиенты:

Фасоль вареная или консервированная — 250 Грамм

Грибы — 250 Грамм (шампиньоны)

Лук репчатый — 1 Штука

Морковь — 1 Штука

Растительное масло — 2-3 Ст. ложек

Соль — По вкусу

Перец черный молотый — По вкусу

Укроп — По вкусу

Процесс приготовления:

Этот салат можно приготовить из фасоли консервированной или вареной. Если грибы у вас свежие, то вымойте их и порежьте тонкими пластинками. Очистите лук и морковь, порежьте их тонко. На растительном масле обжарьте лук и морковь. Посолите, поперчите по вкусу. К полуобжаренным луку и моркови добавьте грибы и жарьте до готовности всех продуктов. Грибы с овощами готовы. Снимите с огня. Возьмите глубокий салатник, сложите туда фасоль, грибы, лук, морковь, укроп. Полейте жиром от жаренья овощей, посыпать солью. Перемешайте салат.

Постный салат со скумбрией

Этот салат является отличной заменой уже поднадоевшему оливье.

Ингредиенты:

Скумбрия - 200-300 гр

Консервированный горошек - 1 банка

Картофель - 5 шт

Соленые огурцы - 3 шт

Зеленый лук

Постный майонез для заправки.

Процесс приготовления:

СНачала нужно отварить картофель и нарезать его мелкими кубиками. Также необходимо нарезать мелко скумбрию, огурцы, лук и добавить зеленый горошек. Салат солить не нужно, так как рыба соленая сама по себе. Все ингридиенты заправить майонезом и украсить свежим луком.

Видео: Наталья Василенко

Овощной салат с маслинами и кунжутом

Ингредиенты:

Помидор — 3 Штуки

Перец болгарский — 2 Штуки

Лук репчатый — 0,5-1 Штуки Маслины — 100-150 Грамм

Масло оливковое — 4 Ст. ложки Уксус — 1 Ст. ложка (винный)

Сок лимонный — 1 Чайная ложка (или сок лайма)

Прованские травы — По вкусу

Чеснок — 1-2 Зубчиков

Петрушка свежая — По вкусу

Кунжут — 1 Чайная ложка

Соль — По вкусу

Процесс приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи и зелень очистите, помойте. Помидоры, перец и зелень нарежьте не очень крупно. Лук нарежьте полукольцами. В салатнике смешайте помидоры, перец, лук, петрушку и маслины. Приготовьте заправку. Смешайте в миске оливковое масло, уксус, рубленный чеснок, сок лимона. Добавьте прованские травы и соль по вкусу. Заправьте салат. При необходимости ещё немного посолите и дайте ему настояться 10-15 минут.

Рецепты салатов на Рождество с мясом и рыбой

Салат "Рождественское полено"

Ингридиенты:

Рис — 2/3 Стакана

Морковь — 2 Штуки

Яйцо — 2 Штуки

Консервированная сайра — 1 Штука

Репчатый лук — 1 Штука

Плавленый сырок — 2 Штуки Зелень — 1/2 Пучка

Сухари из черного хлеба — 1/2 Стакана (перемолотые в крошку)

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Процесс приготовления:

Отварите рис до готовности в подсоленной воде. В горячий рис добавляем тертый плавленый сырок, перемешиваем массу. Пищевую пленку смазываем небольшим количеством растительного масла, выкладываем рисово-сырную массу тонким слоем. Затем выкладываем слой из тертой вареной морковки. Смазываем его майонезом по вкусу. Из сайры сливаем жидкость, а рыбу разминаем вилкой и выкладываем следующим слоем. Смазываем его тоже майонезом, убираем лишний рис. Затем посыпаем мелко нарезанным луком и тертым вареным яйцом. А сверху смазываем майонезом. Следующий слой — мелко нарезанная зелень. Это может быть петрушка или укроп. Аккуратно сворачиваем рулет. Отрезаем от рулета кусочек, приставляем к основному "полену" в виде сучка. Посыпаем салат сухарной крошкой.

Праздничный салат с куриным филе и ананасами

Филе куриное - 300 гр.

Грибы маринов. - 350 гр.

Ананасы консер. - 250 гр.

Сыр твёрдый - 100 гр.

Яйца - 4 шт.

Лук - 1 шт.

Для заправки: Йогурт густой - 250-300 мл.

Горчица - 1 ст.л.

Маринад для лука:

Вода - 100 мл.

Сахар - 1 ст.л.

Уксус - 1 ст.л.

Соль- 0,5 ч.л.

Для украшения - Укроп и помидоры черри

Процесс приготовления:

Сначала необходимо замариновать лук. Для этого мелко нарезаем его, ссыпаем в небольшую баночку, засыпаем солью, сахаром, заливаем уксусом и кипятком. Осталяем его мариноваться на 10 минут. Тем временем нарезаем маринованные шампиньоны и вареное куриное филе. Ананас нарезаем небольшими кусочками. Все это смешиваем и добавляем натертый твердый сыр и яйца. Лук добавляем в салат и перемешиваем. Заправляем салат йогуртом и горчицей.

Видео: Проверенные рецепты

Салат "Рубиновый браслет"

Ингредиенты:

Куриное филе — 250 Грамм

Лук — 1 Штука Картофель — 2 Штуки

Свекла — 2 Штуки

Морковь — 1-2 Штук (если мелкая морковь, то больше)

Орехи грецкие — 30-50 Грамм

Гранат — 1 Штука Яйцо — 2 Штуки

Майонез — По вкусу

Соль, перец черный молотый — По вкусу

Процесс приготовления:

Подготовьте продукты. Заранее отварите для салата овощи, мясо, яйца. Остудите все, очистите. Приготовьте терку и приступайте к сборке. Возьмите большое удобное блюдо для салата. В центр поставьте стакан. Вокруг стакана равномерно распределите тертый картофель. Посолите, поперчите и сделайте сверху майонезную сеточку. Не стоит лить майонеза много, будут плохо держаться слои. Тертую свеклу разделите на две части, одну часть распределите поверх картофеля. Налейте майонез. Далее морковный слой, соль-перец, майонезная сеточка. Грецкие орехи освободите от скорлупы, в ступке измельчите. Распределите поверх моркови. Далее уложите слой мелко порезанной вареной курочки. Луковицу порежьте мелко, обжарьте на столовой ложке растительного масла, посолите и распределите поверх курочки. Майонез не нужен на этом слое. Далее следуют тертые куриные яйца. Из белка с помощью острого ножа вырежьте цветочки для украшения салата. Остальное можно натереть на крупной терке. Тут нужна майонезная сеточка. Теперь весь салат нужно задекорировать свеклой: сделайте равномерный тонкий слой. Смажьте майонезом равномерно, чтобы легко приклеивались зерна граната. И последний штрих — украшение. Очистите гранат и выложите зернышки плотно друг к другу на салат. Достаньте стакан. Салат настаивайте минут 15 — и подавайте к столу.