Опытные хозяйки не выбрасывают использованные стеклянные баночки: для чего они им нужны

Такие баночки могут, в частности, заменить контейнеры на кухне.

Для большинства людей маленькие стеклянные баночки из-под различных продуктов - это мусор, который накапливается очень быстро и занимает много места. Однако, как пишет camsolution.it, эти баночки могут заменить десяток специализированных кухонных приборов, что сэкономит ваш бюджет и поможет навести порядок в самых труднодоступных местах.

В таких предметах удобно хранить специи. Вы можете написать их название на прозрачных крышках маркером, и тогда даже самая маленькая кухня превратится в идеально организованное пространство, где каждая специя будет лежать на своем месте.

"Для тех, кто занимается рукоделием, такие баночки - настоящее сокровище: в них хранятся бусинки, бисер, пайетки и пуговицы, которые путаются и теряются в заводской упаковке. Прозрачное стекло позволяет видеть содержимое, а плотно закрытые крышки не дают мелким деталям высыпаться, даже если банка упадет со стола или перевернется в сумке", - посоветовали в материале.

Видео дня

Также в гараже или мастерской банки полезны для хранения винтов, гвоздей, шурупов и других мелких вещей, которые всегда теряются в ящиках и рассыпаются по полу.

На кухне эти банки могут заменить контейнеры для замораживания соусов, супов и пюре, которые удобно доставать порционно.

По сравнению с пластиком, стекло не впитывает запахи и не деформируется при низких температурах, а после использования банки легко мыть и использовать повторно, экономя деньги на одноразовых пакетах.

"Для рассады маленькие баночки - идеальные горшки, из которых легко пересаживать растения, не повреждая корни. Прозрачные стенки позволяют наблюдать за развитием корней, а объем идеально подходит для первых недель роста, когда более крупные горшки только повредили бы молодой рассаде", - подчеркнули в издании.

Также баночки из-под детского питания можно использовать как подставки для маленьких свечей, создавая уютную атмосферу на веранде или в комнате.

"Несколько десятков таких свечей, расставленных по периметру, заменят дорогие садовые фонари и создадут волшебную атмосферу для романтического ужина или семейного отдыха", - заверили в материале.

Другие советы экспертов

