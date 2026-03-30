Синоптик рассказал об ухудшении погоды в Украине на рубеже марта и апреля

В ряде областей станет холоднее, а по всей стране будет пасмурно и пройдут дожди.

Теплая погода сохранится в Украине в течение ближайших нескольких дней, однако в начале апреля ожидается постепенное ухудшение погоды. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, заметно увеличится количество осадков, особенно в южной половине страны и в западных областях.

"Местами дожди будут интенсивными, а в Карпатском регионе ожидается также мокрый снег", – предупредил эксперт.

Температура будет выше нормы, однако на западе страны вследствие притока прохладного воздуха с севера Европы произойдет незначительное похолодание и будет преобладать пасмурное небо.

Погода 30 марта

В понедельник днем осадки распространятся на большую часть территории Украины. Ветер будет 5–10 м/с. Температура +10…+15 °С, в южных, центральных и восточных областях местами воздух прогреется до +16…+21 °С.

Погода 31 марта

В конце месяца облачная и дождливая погода под влиянием малоподвижного циклона ожидается на всей территории Украины. На крайнем западе и в Карпатах осадки возможны в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура ночью +5…+11 °С, днем воздух прогреется до +9…+15 °С. На крайнем западе в течение суток будет холодно, +2…+7 °С.

Погода 1 апреля

В среду, говорит синоптик, область пониженного атмосферного давления будет продолжать определять погоду в Украине. В большинстве областей пройдут дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Только в южной половине существенных осадков не предвидится. Местами возможен туман. Ветер 3–8 м/с. Ночью будет +5…+10 °С, днем +10…+16 °С. На западе ночью похолодает до 0…+5 °С, а днем будет +5…+10 °С.

Погода в Украине ухудшается – что известно

В начале апреля в Украине ожидается ощутимое понижение температуры – в страну придет скандинавский холод. Если сейчас температура достигает +13°…+15°, то вскоре она снизится. По словам синоптика Виталия Постриганя, такие "качели" типичны для весны. В атмосфере будут доминировать циклоны, поэтому стабильного тепла не будет. Возможны дожди, а местами – даже кратковременные осадки зимнего характера, но без возвращения настоящей зимы.

