Alyona alyona честно ответила, делала ли себе уколы для похудения

Рэперша также рассказала, как реагирует на критику в адрес своей фигуры.

Известная украинская рэперша Alyona alyona откровенно заговорила о своей фигуре и критике из-за своего веса.

В своем Instagram в беседе с Юлией Норец артистка призналась, что пробовала популярные уколы для похудения. Однако, по словам Alyona alyona, есть другие способы, которые действительно могут безопасно помочь сбросить вес.

"У меня был опыт. Но уколы – это не панацея: если ты живешь тем же ритмом жизни, которым жил раньше, и в нем набираешь вес, то уколы не помогут похудеть и удержать результат. Уколы – это вспомогательное средство. Единственное, что работает, – это дефицит калорий и регулярные физические нагрузки", – отметила рэперша.

Alyona alyona добавила, что ее постоянно критикуют из-за фигуры. Однако она не принимает такие комментарии близко к сердцу, ведь знает, что это делают несчастные люди.

"Всю жизнь летит хейт. Во-первых, кто хейтит? Никто нормальный, счастливый, полноценный и успешный никогда в жизни не будет хейтить. Хейтят несчастные люди, которые боятся полноты или похудели и теперь хотят самоутвердиться. В голове себе говорю: "Иди на**й. Я никогда не была худой. Если я захочу похудеть, то это абсолютно мой выбор – стану ли я тростинкой или раздуюсь, как воздушный шар", – добавила артистка.

Напомним, ранее рэперша Alyona Alyona сообщила о проблемах со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: