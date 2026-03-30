Новая разработка: NYT раскрыл, почему США нанесли удар по школе в Иране в начале войны

Эта ракета предназначена для уничтожения вражеских войск и небронированных транспортных средств.

Во время удара 28 февраля по Ирану США применили ракеты, которые ранее не испытывались в боевых условиях. Об этом пишет The New York Times, анализируя американский удар по школе, который привел к жертвам среди детей.

По данным издания, удар поразил спортивный зал и соседнюю начальную школу вблизи военного объекта на юге Ирана. Отмечается, что этот удар и другие вблизи города Ламерд унесли жизни по меньшей мере 21 человека. В тот же день ракета "Томагавк" поразила школу в городе Минаб, расположенном в нескольких сотнях километров от Ламерда, убив 175 человек. Однако в случае с Ламердом речь шла об использовании оружия, которое не было испытано в бою.

Издание ссылается на анализ видео от The Times. Отмечается, что характеристики оружия, взрывы и повреждения соответствуют баллистической ракете малой дальности под названием Precision Strike Missile, или PrSM. Она предназначена для детонации непосредственно над целью и разбрасывания наружу мелких вольфрамовых шариков. В частности, на фотографиях с последствиями атаки оба объекта были покрыты дырками, скорее всего, от тех самых вольфрамовых шариков.

Видео дня

Отмечается, что США завершили разработку прототипа PrSM в прошлом году. А 1 марта Центральное командование США опубликовало видео запуска PrSM, снятое в течение первых 24 часов войны. Позже о первом использовании этого оружия в бою сообщил адмирал Брэд Купер, возглавляющий Центральное командование.

"Поскольку это оружие является новым, трудно оценить, были ли удары PrSM в Ламерде преднамеренными, стали ли они следствием конструктивного или производственного дефекта, или были результатом неправильного выбора цели", - добавляет издание.

Эта ракета изначально была предназначена для уничтожения вражеских войск и небронированных транспортных средств. Также отмечается ее дальность полета, которая в два раза превышает дальность любой другой ракеты в арсенале США. Американский чиновник анонимно подтвердил, что во время удара по Ламерде была применена именно ракета PrSM.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее в Иране заявили, что США готовятся к наземному наступлению. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф подчеркнул готовность Тегерана ответить на такие планы Вашингтона.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "согласился" на большинство из 15 требований, выдвинутых США Тегерану для прекращения войны. В то же время Bloomberg отмечает, что до сих пор непонятно, ведут ли вообще стороны переговоры о прекращении боевых действий. Ранее Трамп, в частности, заявлял, что хочет захватить нефтяные ресурсы Ирана, что будет означать значительное обострение конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: