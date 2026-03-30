Валюта дешевеет в начале недели: курс доллара и евро 30 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,60 грн, а евро – 50,23 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 30 марта, подешевел на 1 копейку и составляет 44,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 19 копеек и составляет 50,99 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,23 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,95 грн/евро, а курс продажи – 50,77 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 30 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что сейчас более благоприятное, чем раньше, время для покупки валюты. По его словам, длительные боевые действия на Ближнем Востоке неизбежно приведут к ряду девальваций мировых валют и гривны также, поэтому следует иметь определенный запас прочности в виде наличной валюты на руках.

