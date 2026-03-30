Экстремальная вспышка произошла на Солнце: будет ли магнитная буря 30 марта

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса Х - такие вспышки являются экстремально интенсивными

На Солнце произошла экстремально сильная вспышка, что может грозить магнитными бурями, если извержение направлено на нашу планету.

По данным meteoagent, вспышку класса Х зафиксировали сегодня. По прогнозу, 30 марта сильных манитных бурь не ожидается, но ситуация все же не будет споконой.

Есть вероятность, что сегодня будет слабая магнитная буря уровня G1. С утра Кр-индекс, которій показівает силу магнитніх бурь, уже поднялся до 4,7, а магнитная буря начинается с отметки 5.

Видео дня

О том, что сегондя геомагнитные условия будут активными, сообщает и Британская геологическая служба.

Вспышки на Солнце - что важно знать

Вспышки на Солнце класса X считаются самыми мощными проявлениями солнечной активности. Главная особенность вспышек класса X – их способность влиять на Землю. Если поток направлен в сторону нашей планеты, это может привести к сильным магнитным бурям, нарушению радиосвязи, сбоям в работе спутников и навигационных систем.

Учёные делят солнечные вспышки на классы A, B, C, M и X – где каждый следующий уровень мощнее предыдущего в 10 раз. Таким образом, вспышки класса X – это пик активности.

Хотя такие вспышки происходят не каждый день, их частота возрастает в периоды солнечного максимума – фазы примерно 11-летнего цикла активности Солнца. Именно в это время вероятность мощных геомагнитных возмущений на Земле значительно увеличивается.

