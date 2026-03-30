Telegram начнет помечать пользователей, которые используют 'неофициальное' приложение

В Telegram появится новое предупреждение о безопасности: пользователи смогут видеть, если их собеседник общается через неофициальный клиент. На это указывают находки в коде iOS-версии приложения.

Судя по утечке, ​предупреждение будет отображаться прямо в профиле такого пользователя. Система сообщит, что собеседник использует сторонний клиент, из-за чего переписка может быть менее безопасной.

Аналогичные упоминания появились и в базе переводов Telegram, что косвенно подтверждает подготовку функции к запуску. Тем не менее точные сроки появления нововведения в релизной версии пока неизвестны.

Предполагается, что разработка такого уведомления началась на фоне обсуждений проблем безопасности в сторонних приложениях. В частности, внимание привлек неофициальный клиент Telega, в котором эксперты обнаружили возможность MITM-перехвата трафика. Сообщается, что данные могли перенаправляться через собственные серверы, минуя официальную инфраструктуру.

Кроме того, в Telega обнаружено использование дополнительного RSA-ключа, отсутствующего в официальных клиентах мессенджера, а также отсутствие секретных чатов и фильтрацию контента. По мнению экспертов, подобные изменения могут создавать риски для конфиденциальности и целостности переписки.

По сообщениям РосСМИ, Telegram будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. Причем блокировка будет тотальной – по аналогии с Instagram и Facebook. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

На этом фоне российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер MAX, который напоминает китайский WeChat. Приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя, к тому же, оно контролируется спецслужбами.

