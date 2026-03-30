Самая большая кошка Карпат: зоолог рассказал, почему они 'путешествуют за границу'

Отмечает, что данные о 500 рысях являются приблизительными, их меньше.

Реальная численность популяции рыси в Украине - самой крупной кошки Карпат - может быть существенно меньше, чем "официальная статистика". Об этом в интервью РБК-Украина сказал зоолог, участник антарктических экспедиций и менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда дикой природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Он отметил, что в Украине не 500 рысей, как считалось, а 250-300.

"Согласно некоторым официальным подсчетам, в Карпатах сейчас - около 400 рысей. Еще около 100 - обитают на Полесье", - сказал Дикий.

По его словам, это лишь "условные цифры". При этом он добавил, что сейчас определяется реальная численность популяции. Он рассказал, что раньше каждый егерь считал особей на своей территории.

"Теперь мы пришли к выводу, что нужно проводить синхронный мониторинг, потому что рысь проходит много километров, пересекая разные территории. И может возникнуть риск подсчитать одну и ту же особь несколько раз", - пояснил зоолог.

Дикий сообщил, что сейчас специалисты проводят "детерминистический мониторинг рыси в Ужанском национальном природном парке - на территории так называемого трехстороннего трансграничного заповедника (заповедной территории между Украиной, Словакией и Польшей)".

Почему рыси пересекают границу

Зоолог рассказал, что сейчас у рыси как раз сезон спаривания.

"Они активно передвигаются, могут проходить более 20 километров", - отметил Дикий.

Он уточнил, что специалисты отслеживают животных с помощью фотоловушек.

"И видим, что отдельные самцы переходят от нас в Словакию и Польшу. Затем - возвращаются", - констатировал зоолог.

По его словам, выяснилось, что несколько самцов во время сезона постоянно перемещаются между этими территориями в поисках самок.

Он добавил, что если бы у этих животных не было "паспортов" (фотографий их окраса с двух сторон тела), можно было бы подумать, что "у нас много рысей", то есть одну и ту же особь можно было бы считать по несколько раз. Дикий пояснил:

"Но на самом деле - это всего лишь три самца рыси, которые постоянно мигрируют в поисках самок и повсюду оставляют следы".

По его словам, часто бывает также, что "лесники считают рысей по старой методике - по следам на снегу, но на самом деле это может быть один и тот же самец".

