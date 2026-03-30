Последствие российской агрессии: Украина теряет свою промышленность

Украина потеряла более 80% мощностей по производству стали в результате российской агрессии: с 2013 по 2025 год номинальные мощности сократились с 42,5 млн тонн до 8 млн тонн (-81,1%), а количество действующих металлургических предприятий уменьшилось с 14 до 6. Потеря активов происходила поэтапно и стала следствием военных действий России. Об этом свидетельствуют данные "Укрметаллургпром".

Первый существенный удар отрасль получила после 2014 года из-за потери контроля над частями Донецкой и Луганской областей. Второй – в 2022 году, после полномасштабного вторжения, когда были уничтожены или оккупированы крупные предприятия, в частности в Мариуполе.

В результате номинальные мощности упали до 16,2 млн тонн в 2022 году, из которых около 8,2 млн тонн впоследствии были выведены из эксплуатации. Фактически сегодня отрасль способна поддерживать лишь около 8 млн тонн производства.

Несмотря на потери, уровень загрузки мощностей остается высоким и в 2025 году достиг 92,5%, что свидетельствует о работе предприятий на пределе возможностей. "В настоящее время у Украины нет избыточных мощностей для роста производства стали", – отмечают в отрасли.

Эксперты подчеркивают: именно разрушение промышленности является одной из целей России. Потеря металлургических предприятий не только снижает экспортный потенциал, но и ограничивает экономическое восстановление страны.

В отрасли также обращают внимание, что из-за ограниченных инвестиций во время войны возможности быстрого восстановления мощностей ограничены. Отдельные предприятия, в частности Днепровский металлургический комбинат, рассматривают модернизацию производства, но реализация таких проектов требует значительных ресурсов.

Как известно, металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов. Падение в отрасли – это прямые потери валютной выручки и доходов бюджета.