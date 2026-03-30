Tinder хочет 'перезагрузить' знакомства для поколения Z: в The Independent узнали, что планируется

Разработчики делают ставку на живое общение и новые форматы.

Популярное приложение для знакомств Tinder отказывается от своей фирменной бесконечной прокрутки анкет и делает ставку на искусственный интеллект. Как пишетThe Independent, таким образом сервис пытается заново заинтересовать пользователей поколения Z и справиться с так называемой усталостью от приложений.

В частности, крупнейшая в мире платформа для знакомств запускает ряд новых функций, ориентированных прежде всего на молодую аудиторию. Среди нововведений - инструменты на базе ИИ, которые анализируют личностные особенности пользователей для более точного подбора пары. Кроме того, появятся опции, поощряющие знакомства в реальной жизни, и отдельные режимы для студентов.

Вице-президент по управлению продуктами Tinder Хиллари Пейн отметила, что приложение изначально создавалось для миллениалов - поколения, ориентированного на удобство и скорость. Однако сейчас около 60% аудитории сервиса составляют представители поколения Z, ожидания которых отличаются.

По ее словам, молодые пользователи все чаще говорят о "усталости от приложений" - не только от приложений для знакомств, но и в целом от постоянного времени, проводимого в телефонах.

"Молодежь хочет чаще выходить в реальный мир и знакомиться более спонтанно", - подчеркнула она. По словам Пейн, для поколения Z важнее аутентичность и совместимость, чем количество контактов и простота взаимодействия.

Как отмечают СМИ, среди ключевых новинок - функция на базе ИИ, которая (с согласия пользователя) анализирует фотографии в смартфоне, выявляя интересы, образ жизни и даже черты характера. Предполагается, что в сочетании с ответами на уточняющие вопросы это позволит ежедневно предлагать более точно подобранные знакомства.

Также в приложении появятся специальные режимы, например, с акцентом на музыку или астрологию, что поможет находить совпадения по интересам. Эти функции дополнят уже существующий "студенческий режим", позволяющий знакомиться с людьми из одного кампуса.

Компания также делает акцент на офлайн-знакомствах. В частности, функция двойных свиданий, запущенная в Великобритании прошлым летом, оказалась особенно популярной среди пользователей до 30 лет - их доля составляет около 85%. Пик активности пришелся на праздники, такие как Рождество и Новый год.

Кроме того, Tinder тестирует новый формат мероприятий в Лос-Анджелесе, а также готовится запустить видеоверсию быстрых свиданий.

Запущенный в 2012 году, Tinder стал одним из главных драйверов популяризации онлайн-знакомств и остается самым популярным приложением в мире - его скачали более 630 миллионов раз, сообщает The Independent.

Сервис принадлежит компании Match Group, которая также владеет другими известными платформами, включая Hinge и OkCupid.

Уязвимость Telegram

Напомним, участник проекта Zero Day Initiative (ZDI), исследователь в области безопасности Майкл Деплант обнаружил в мессенджере Telegram ранее неизвестную уязвимость программного обеспечения. Речь шла, в частности, об уязвимости нулевого дня, о чем исследователь сообщил представителям мессенджера. Критичность этой уязвимости оценивается в 9,8 из 10 баллов. Она не требует каких-либо действий со стороны пользователя, но приводит к нарушению конфиденциальности/целостности/доступности одновременно. По мнению экспертов, с помощью этой уязвимости, вероятно, можно взломать аккаунт любого пользователя Telegram.

Вас также могут заинтересовать новости: