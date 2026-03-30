Бритни Спирс показала своих взрослых сыновей: как они выглядят сейчас (фото)

Артистка провела выходные с детьми.

Известная американская певица Бритни Спирс показала своих двух взрослых сыновей Шона Престона и Джейдена Джеймса от танцора Кевина Федерлайна.

Не секрет, что долгое время у звездной мамы были ограничения на общение с детьми. Однако после отмены опеки отца, Бритни наконец-то может свободно передвигаться и чаще встречаться с сыновьями. На днях исполнительница хитов "Oops!... I Did It Again" и "Toxic" опубликовала снимок в своем Instagram, на котором позирует вместе с парнями на отдыхе на яхте.

Заметно, что 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Джеймс стали выше Бритни. Они обнимают певицу и улыбаются в камеру.

К слову, много лет назад бывший муж Спирс лишил её родительских прав. Поэтому сыновья не общались с матерью, из-за чего певица сильно переживала. Однако после того, как Бритни официально лишили опеки отца, которая длилась 13 лет, она смогла наладить связь с детьми и теперь проводит с ними больше времени.

Напомним, ранее певицу Бритни Спирс поймали пьяной за рулем и арестовали. Такой инцидент уже не первый раз произошел в жизни звезды.

