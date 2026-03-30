Испания передаст Украине ракеты Patriot на 15 миллионов евро, - El Pais

Испания передаст Украине дефицитные ракеты Patriot PAC-2, чтобы помочь нашей стране защититься от российских атак.

Как пишет издание El Pais, "подарок" в размере 15 миллионов евро был подтвержден после встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде в марте.

По информации издания, Украина получит пять ракет Patriot PAC-2.

"Хотя они не самые современные – у Министерства обороны есть программа модернизации до версии PAC-3 – их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу, что в сумме составляет приблизительно 15 миллионов евро", - отмечает издание.

Это не первый случай, когда Испания поставляет Киеву противоракетные комплексы "Патриот". Она уже поставила две партии в 2024 году, количество ракет тогда не уточнялось.

Санчес также подтвердил поставку Украине вооружений на сумму 1 миллиард евро в этом году в соответствии с соглашением, подписанным в мае 2024 года. Это увеличит общую сумму испанской военной помощи с начала войны в феврале 2022 года до 4 миллиардов евро.

Дефицит ракет у Украины

Ранее в ЕС сообщили, что Украина во время зимних обстрелов РФ израсходовала около 700 ракет-перехватчиков, выпускаемых из систем ПВО Patriot. Как отметил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, это количество "примерно соответствует количеству ракет, которые американские производители способны производить за год".

Между тем Bloomberg отметил, что Украине может грозить дефицит ракет к Patriot на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

