Картофель дешевеет на глазах, как и огурцы: сколько сейчас стоят овощи в Украине

В то же время среди овощей, входящих в набор для борща, неожиданно подорожала морковь.

Оптовые цены на картофель в Украине за прошедшую неделю опустились еще ниже. Сейчас этим овощем торгуют в диапазоне 5-11 грн/кг против прежних 6-12 грн/кг.

В то же время аналитики проекта EastFruit сообщают, что морковь подорожала сразу на две гривни – с 6-11 до 8-13 грн/кг. При этом остальные овощи борщевого набора, как и картофель, преимущественно дешевели. Свекла и репчатый лук потеряли по гривне – с 8-11 до 7-10 грн/кг и с 7-9 до 6-8 грн/кг соответственно, а стоимость белокочанной капусты не изменилась.

Между тем на остальные виды капусты цены только росли. Так, пекинская подорожала с 20-28 до 25-35 грн/кг, синяя – с 15-20 до 20-25 грн/кг, а цветная – со 160-170 до 170-185 грн/кг.

Также продолжили дорожать в Украине томаты, цена на которые выросла с 150-165 до 160-170 грн/кг. А вот огурцы, наконец, начали дешеветь благодаря достаточному предложению на рынке. Их стоимость снизилась с 150-250 до 140-220 грн/кг.

Больше всего среди всех овощей подорожал сладкий перец. Сейчас его продают в пределах 250-270 грн/кг, тогда как неделей ранее этот овощ стоил 200-260 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

В этом году овощи борщевого набора продаются в два раза дешевле, чем год назад, из-за значительного перепроизводства. Фермеры несут убытки и будут сокращать площади под новый урожай, что будет стимулировать рост цен, предупреждают эксперты.

Гораздо раньше, чем овощи, могут подорожать куриные яйца. Экономист Олег Пендзин рассказал, что украинцы все равно будут покупать этот продукт, потому что это традиционный символ Пасхи. Поэтому торговые сети смогут повысить цены на яйца перед праздником. Экономист оценивает такой рост цен примерно в 10%.

