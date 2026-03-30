Россия массированно ударила по энергетике Украины: жители семи областей без света

Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах Украины. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без света, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", – уверяют в энергетическом ведомстве.

Несмотря на это, в Минэнерго добавляют, что отключений света для бытовых потребителей и промышленности 30 марта не прогнозируется. Ведомство также призывает украинцев, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером.

"Это помогает снизить нагрузку на систему", – отмечается в сообщении.

Энергетический террор России не прекращается. В ночь на 26 марта РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в отдельных регионах. В результате обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остались без света.

Между тем, по состоянию на конец первой половины марта в энергосистеме сохранялся дефицит. Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль 13 марта заявлял, что дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт.

