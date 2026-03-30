Легендарный корабль Второй мировой войны случайно нашли на дне океана через 80 лет

"Танцующая мышь" столкнулась с японским конвоем и была потеряна в море – пока её наконец не нашли роботы.

"Танцующая мышь" – американский эсминец класса "Клемсон", более известный как USS Edsall – и более 200 его членов экипажа были потоплены японскими военными 1 марта 1942 года во время Второй мировой войны. Однако почти 82 года спустя корабль был случайно обнаружен Королевским австралийским флотом – при этом практически неповрежденным, пишет popularmechanics.com.

Корабль был введен в строй во время Первой мировой войны и находился в Азии на протяжении всего своего развертывания. Он принимал участие во множестве военных учений и даже участвовал в атаке, в результате которой была потоплена японская подводная лодка.

Впоследствии он был переведен на конвойную службу, но это не помешало ему в конечном итоге вступить в бой с японским конвоем. Согласно официальному историческому отчету, сообщения с японских кораблей говорят о том, что USS Edsall вел себя как "японская танцующая мышь", популярная в то время домашняя игрушка.

Он умело менял скорость и направление движения, а также использовал дымовые завесы во время маневров. Корабль открыл ответный огонь, и более часа уклонялся от значительно лучше вооруженных самолетов. В конце концов, на помощь были вызваны 26 японских пикирующих бомбардировщиков, и считается, что именно одна бомба стала тем ударом, который погубил "Танцующую мышь".

В момент атаки на корабле находились 185 военнослужащих ВМС США и 31 пилот ВВС США, однако место последнего упокоения как самого корабля, так и большинства военнослужащих долгое время оставалось неизвестным.

Неожиданная находка

В конце 2023 года, Королевский военно-морской флот Австралии неожиданно обнаружил затонувший корабль во время несвязанной с этим миссии, в которой использовались "передовые роботизированные и автономные системы, обычно применяемые для гидрографических исследований".

После обнаружения корабля эксперты потратили около года на изучение находки с помощью гидролокаторов и подводных роботов. Эсминец длиной 314 футов (96 м) был обнаружен в основном неповрежденным и покоится вертикально на морском дне примерно в 200 милях к востоку от острова Рождества (к югу от Явы, Индонезия).

Ранее УНИАН рассказывал, что старейший действующий атомный авианосец ВМС США – USS Nimitz (CVN-68) – отправился в последний поход перед выводом из эксплуатации. Корабль участвует в учениях SOUTHCOM "Южные моря 2026", которые охватывают регион Южной Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: