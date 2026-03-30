Китай возобновил прямое авиасообщение со столицей КНДР

В течение шести лет прямые пассажирские рейсы китайского государственного перевозчика в столицу КНДР не выполнялись из-за вспышки пандемии коронавируса.

Государственный авиаперевозчик Китая Air China возобновил прямые рейсы между Пекином и столицей Северной Кореи Пхеньяном вскоре после возобновления пассажирских перевозок по железной дороге. Как сообщает The Associated Press, пассажирские перевозки на самолетах и поездах были приостановлены в начале пандемии коронавируса в 2020 году.

Посол Китая в КНДР Ван Яцзюнь и другие дипломаты приветствовали прибытие первого рейса. Перевозки на пассажирских поездах из Китая в Северную Корею были возобновлены 12 марта.

В то же время северокорейский перевозчик Air Koryo возобновил полеты между столицами стран в 2023 году.

Северная Корея запретила въезд всех иностранных туристов во время пандемии, но начала смягчать ограничения с момента прибытия российской туристической группы в 2024 году.

Китайские туристические группы составляли 90% всех посетителей Северной Кореи до введения этого запрета, и задержка с возобновлением приезда китайских туристов удивила наблюдателей.

Китай является крупнейшим торговым партнером Пхеньяна и главным союзником, но Пекин на протяжении многих лет выражал неодобрение в отношении испытательных запусков ракет Северной Кореей, которые могут быть использованы для нацеливания на Южную Корею и Соединенные Штаты.

Возобновление перевозок между странами - что известно

Как сообщал УНИАН, в марте стало известно, что в Северную Корею снова можно попасть с территории Китая. При этом поездка доступна только для обладателей деловых виз.

Также в прошлом году Китай и Индия возобновили прямые авиарейсы впервые за пять лет. Прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии Covid-19.

Известно, что до пандемии рейсы между странами осуществляли китайские авиакомпании, в частности Air China, China Southern и China Eastern.

