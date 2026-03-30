Каждому пехотинцу надо давать Героя Украины: командир роты об отважных и предателях на войне

Военный рассказал о случае, который произошел в их батальоне этой зимой, когда на позиции остался один пехотинец.

Каждому пехотинцу, который сейчас выходит на позиции и находится на них 100 дней и более, нужно присваивать звание Героя Украины.

Такое мнение высказал в интервью Главкому Владимир Мищенко, Герой Украины, командир роты БПЛА в 110-й бригаде им. генерал-хорунжего Марка Безручка. Военный рассказал, что у них на Запорожском направлении, чтобы добраться до пехотных позиций, нужно пешком с боекомплектом, продуктами, под вражескими дронами пройти по посадкам 17 км.

Мищенко рассказал о случае, который произошел в их батальоне этой зимой, когда на позиции остался один пехотинец.

"Надо было к нему кого-то послать, а послать некого. И вот один боец, которому за 50 лет, говорит: "Я пойду". Его никто не заставлял, он сам вызвался", – детализировал Мищенко.

Он рассказал, что этот мужчина проходил мимо позиций украинских пилотов БПЛА, они угостили его кофе и "до конца посадки помогли дотащить рюкзак, перекрестили – и дальше он пошел сам":

"Зима, мороз, и он один-один. Это практически билет в один конец. Только на второй день вечером он дошел до позиции. Через полтора месяца вышел. Живой. Таким людям я бы присвоил звание Героя Украины".

Он признался, что война познакомила его со многими невероятно отважными людьми.

"Но в то же время я видел и совсем других. В моем взводе в Авдеевке был предатель. Мы с ним, можно сказать, из одной миски ели", – поделился Мищенко и добавил, что над предателем уже состоялся суд, и он давал показания онлайн с фронта.

О предателях

Мищенко рассказал, что в январе 2023 года в его подразделение пришло пополнение – четыре бойца, и среди них был Антропов Михаил из Киева. 26 лет, юрист.

"На позиции не рвался, хотя и говорил, что сам хотел в ВСУ, но в начале войны его не брали якобы по состоянию здоровья. Был немного странный, ничего не умел делать, замкнутый, все лежал в спальном мешке и что-то в телефоне щелкал. Мог выйти из блиндажа на позицию и забыть автомат", – охарактеризовал парня командир роты.

Он рассказал, что на третьем выходе на позиции на Донецкой фильтровальной станции, когда новичков обучали работе с ПЗРК, Михаил выстрелом из "Стингер" уничтожил вражеский вертолет Ми-24.

"Я представляю Михаила на награду. Он заслужил. И тут меня вызывают к комбату. Двое парней из контрразведки СБУ интересуются Антроповым и просят понаблюдать за ним", – сообщил Мищенко.

Он отметил, что через 2 недели те же ребята из СБУ сообщили ему, что есть подозрение, что в начале полномасштабного вторжения Антропов сдавал врагу военные объекты в Киеве, и затем туда прилетали крылатые ракеты.

"90% вероятности, что это именно он. Спросили, могу ли я осторожно отозвать бойца с позиций, чтобы он ничего не заподозрил. Я отвел его с позиций за город в Авдеевку, в домик, из которого мы работали антидроновым ружьем. В день, когда должны были задержать предателя, приехал микроавтобус, ребята в масках – как в кино... Я вызвал Михаила условным знаком, он вышел, его "запаковали" и отвезли в наш взводно-опорный пункт в подвале, там был интернет. ИТ-специалист сразу же проверил телефон Антропова. Он подтвердил – это он. Фотографировал военные объекты в Киеве, передавал координаты, был в группе "Новороссия"", – рассказал Мищенко.

Военный отметил, что не знает, сколько дали предателю, поскольку за процессом не следил:

"Видимо, он понял, что за ним идут по следу, и решил спрятаться на войне. Не получилось".

