Ограбили за 3 минуты: в Италии из музея украли картины на миллионы евро

В Италии воры украли из музея картины Ренуара, Сезанна и Матисса стоимостью в миллионы евро, ограбление заняло меньше трех минут.

Как пишет The Guardian, в ночь на 22 марта четверо мужчин в масках проникли на виллу Фонда Магнани Рокка, расположенную недалеко от Пармы на севере Италии, и похитили произведения искусства.

По сообщениям итальянских СМИ, они украли картину "Рыба" Пьера-Огюста Ренуара, "Натюрморт с вишнями" Поля Сезанна и "Одалиску на террасе" Анри Матисса.

По данным BBC, общая стоимость украденных картин оценивается в 9 миллионов евро.

Воры взломали входную дверь, чтобы попасть в комнату на первом этаже, после чего скрылись через музейный сад. Операция заняла у них менее трех минут.

В полиции отметили, что благодаря системе видеонаблюдения и быстрому вмешательству полиции и сотрудников службы безопасности грабителям не удалось проникнуть дальше. Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения музея и соседних предприятий.

Фонд Магнани-Рокка, расположенный в 20 км от Пармы, хранит коллекцию искусствоведа Луиджи Магнани, в которую также входят работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи и Моне. Он был основан в 1977 году.

"Ограбление века" в Лувре

19 октября неизвестные проникли в галерею Аполлона в Лувре. Во время ограбления преступники полностью скрыли лица и проникли в здание со стороны набережной Сены. Разбив стекла, двое из них вошли внутрь, поднялись на грузовом лифте, чтобы напрямую попасть в Галерею Аполлона. Всего ограбление длилось около 7 минут.

Воры похитили девять предметов из коллекции ювелирных украшений Наполеона и императрицы с витрин "Наполеон" и "Французские монархи". Среди них оказались ожерелье, брошь, диадема и другие вещи. Одно из украденных из Лувра украшений обнаружено сломанным недалеко от музея.

Похищенные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Вас также могут заинтересовать новости: