Лучше Рима и Венеции: тревел-эксперт посетила 100 городов Италии и назвала свой топ-3

63-летняя писательница и тревел-эксперт Жасмин Л. Куан, которая провела пять лет, путешествуя по всей Италии со своей кошкой Джиджией, рассказала о лучших из 100 городов, поселков и деревень страны, которые она посетила. В комментарии для Express она назвала три лучших места для путешествий в Италии, которые стоит посетить, и которые станут прекрасной альтернативой таким популярным и переполненным городам, как Рим и Венеция.

"Оценивая место, я учитываю сочетание факторов: насколько оно гостеприимно, глубину его истории и культуры, качество еды и – что наиболее важно – теплоту его жителей", - говорит она.

1. Тревизо

Жасмин назвала своим фаворитом Тревизо, расположенный в регионе Венето на севере Италии и часто называемый "Маленькой Венецией".

"В то время как весь мир борется за место в соседней Венеции, я всегда выбираю Тревизо. Он предлагает идеальный, изысканный баланс истории, утонченной культуры потребления напитков и высококлассной гастрономии без толп туристов. Он служит идеальными воротами: за час вы можете потягивать просекко в холмах Асоло, бродить по самой красивой деревне Чизон-ди-Вальмарино или дышать свежим воздухом Доломитовых гор", - говорит она.

2. Сульмона

Вторым лучшим вариантом является Сульмона, в регионе Абруццо, расположенная в долине Пелинья, на равнине, когда-то занимаемой озером, исчезнувшим в доисторические времена. В древности это был дом римского поэта Овидия.

"Абруццо – самый недооцененный регион Италии, земля, где сталкиваются суровая природа и древние человеческие ритуалы. Остановившись в Сульмоне, вы можете исследовать Национальный парк Маджелла и захватывающий дух Гран-Сассо, но настоящая магия заключается в народных традициях - от средневековой рыцарской схватки (Giostra Cavalleresca) в Сульмоне до древних символических фестивалей в Сканно и Пескокостанцо. Для гурманов уличная поркетта и маринованные в оливковом масле колбаски просто божественны", - делится тревел-эксперт.

3. Триест

На третьем месте – Триест и окружающий его регион Фриули, где скрыты настоящи туристические жемчужины.

Удине – это изысканный центр истории и искусства, с его элегантными площадями в венецианском стиле.

А для отдыха на побережье отправляйтесь в Градо, остров Солнца. Спокойное убежище с песчаными лагунами и древними термальными источниками – гораздо более мирная альтернатива переполненным адриатическим курортам, советует Жасмин.

Она также назвала худший город в Италии, куда никому не советует ехать.

Это Милан - город, который туристы часто ассоциируют с футболом, модой и промышленностью.

"Это быстро развивающийся индустриальный мегаполис, где трудно найти природу. Это город моды и финансов, а не место для исследования стен XIV века", - говорит она.

В то же время всего в часе езды от городского хаоса можно найти очаровательный верхний город Бергамо или живописные берега озера Комо.

