Жених Никитюк показал новое фото с сыном

Дмитрий поделился кадром с маленьким Оскаром.

Жених известной украинской телеведущей Леси Никитюк - военнослужащий Дмитрий Бабчук - показал новые фото с сыном.

Мужчина не часто делится семейным контентом в сети. Однако на днях он опубликовал в Instagram снимок, на котором держит на руках своего 9-месячного сына Оскара в компании друзей.

"Проведение инструктажа спецназа от маленького ковбоя", – подписал снимок Дмитрий.

К слову, лица малыша Леся и Дмитрий до сих пор скрывают от публики. В июне прошлого года они впервые стали родителями.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, раздражает ли ее разница в возрасте с молодым женихом-воином. Не секрет, что избранник звезды моложе ее на девять лет. Однако она отметила, что это не мешает их чувствам.

"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных личностях, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась немного раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", - отметила Никитюк.

