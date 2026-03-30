Эксперт назвал причины, по которым украинские БПЛА попадают на территорию европейских стран

Около 60 дронов достигли цели только во время первой атаки на Усть-Лугу, заявил Дикий.

Украинские дроны залетают на территорию европейских стран из-за действия российского РЭБ. Об этом рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра, в эфире Radio NV.

"Действительно, нужно отметить, что оно как-то работает. Но учитывая, сколько десятков дронов долетело до цели, я бы не назвал его супермощным. Там интересно, по крайней мере, судя по тому, что можно увидеть в соцсетях, что практически не видно работы классической ПВО. То есть такой, чтобы там что-то стреляло, чтобы какие-то там вылетали ракеты или куча мобильных групп. Такое впечатление, что у них как раз вот в Ленинградской области классической ПВО почти нет. Что все уехало либо в Москву, либо на фронт. И последнее, на что они там надеются, это как раз на очень перехваленное российское РЭБ", – сказал Дикий.

Он добавил, что российская РЭБ работает. В частности, она отклонила около шести БПЛА в сторону европейских стран. Еще примерно столько же могла отклонить на собственную территорию или в район Финского залива. Однако полностью решить проблему украинских БПЛА она не способна.

"Еще при первом прилете только на одну Усть-Лугу около 60 машин пришло на цель. Поэтому можем оценить его общую эффективность. Она далеко не такая, как россияне привыкли считать", – добавил Дикий.

Ранее ряд западных изданий подсчитал, что Украина разрушила почти половину экспортных мощностей нефти РФ. В частности, об этом пишет Fortune, добавляя, что эти атаки заставляют Москву отказаться от приоритетности некоторых видов экспорта и защищать потребителей.

Между тем The Telegraph называет последние украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ крупнейшими за четыре последних года войны. При этом, отмечает издание, темп украинских атак не показывает признаков снижения.

Вас также могут заинтересовать новости: