Полякова прямо со сцены высказалась о своём муже после скандального интервью (видео)

Артистка прокомментировала слова Вадима, которые вызвали ажиотаж в сети.

Известная украинская певица Оля Полякова прокомментировала скандал вокруг своего мужа после интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, избранник артистки Вадим Буряковский эмоционально высказался о ведущей Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. В частности, он назвал его "мажором", который "чтобы всего достичь, пальцем о палец не ударил", а о Ефросининой сказал, что "в жизни она совсем не такая, как на сцене".

Сама Полякова ранее в сети отмечала, что не разделяет мнение мужа. А вот во время недавнего концерта в Днепре, когда зрители начали выкрикивать имя "Вадик", артистка в шутку отреагировала так:

"Держите мужчин дома. Закройте на замок и держите дома. Потому что иногда, знаете, мой Вадик – это как, знаете, как будто у бабушки в погребе стоял компот, он скис, и в какой-то день взорвался. Кто-то не видел этого интервью, не понимает, о чем речь, но кто видел...".

Напомним, ранее Оля Полякова разозлилась на жену Виктора Павлика из-за "слива" переписки. Певица заявила, что блогерше стоит быть "готовой получить…" в ответ.

