Прорвали блокаду: российский танкер с 100 000 тонн сырой нефти прибыл на Кубу

Ранее стало известно, что российский танкер получил разрешение США на продажу нефти на Кубе.

Российский танкер "Анатолий Колодкин", перевозящий 100 000 тонн сырой нефти, прибыл на Кубу. В настоящее время ожидается разгрузка "черного золота" в порту Матансас, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Российской Федерации.

Данные компании LSEG показали, что российское судно двигалось вдоль северного побережья Кубы. Перед прибытием танкера президент США Дональд Трамп заявил об изменении курса в отношении блокирования поставок нефти на Кубу. Американский лидер отметил, что у него "нет никаких проблем" с тем, чтобы любая страна поставляла сырую нефть в карибское государство.

Напомним, на прошлой неделе министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Москва осуществляет гуманитарные поставки топлива для Гаваны. А в феврале российский вице-премьер Александр Новак говорил, что российское правительство обсуждает предложения о топливной поддержке Кубы.

Аналитики считают, что прибытие российского судна поможет островной стране преодолеть энергетический кризис хотя бы на несколько недель – до исчерпания запасов топлива.

Сегодня Кубе нужны мазут и дизельное топливо, чтобы производить электроэнергию и избежать новых отключений. Кризис обострился после того, как в январе США заблокировали экспорт венесуэльской нефти на Кубу после свержения президента Николаса Мадуро.

Белый дом также пригрозил ввести штрафные пошлины в отношении любой другой страны, которая будет поставлять нефть на остров. В результате Мексика, которая вместе с Венесуэлой была крупнейшим поставщиком, прекратила свои поставки.

Таким образом, Куба три месяца не получала нефть, что, как отметил президент страны Мигель Диас-Канель, усугубило энергетический кризис и привело к серии отключений электроснабжения по всей стране. В свою очередь кубинские медики заявили, что кризис увеличил риск для пациентов с хроническими заболеваниями, особенно для детей.

Украина останавливает экспорт нефти из России – последние новости

По данным агентства Reuters, атаки украинских дронов уже привели к остановке примерно 40% мощностей России по экспорту нефти, что стало крупнейшим сбоем в поставках нефти в современной истории страны.

По данным агентства Bloomberg, анализ отгрузок показал, что примерно 45% морского экспорта нефти РФ ранее проходило через порты Приморск и Усть-Луга, которые были атакованы Украиной.

Издание The Telegraph охарактеризовало последние удары Сил обороны по нефтяной инфраструктуре России как "самые масштабные за четыре года войны". Аналитики считают, что атаки могут создавать серьезную угрозу способности Кремля экспортировать нефть, которая является ключевым экспортным ресурсом и жизненно важной частью экономики РФ.

