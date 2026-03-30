'ПриватБанк' снизил цены на валюту: какой курс доллара и евро в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 30 марта, снизился на 5 копеек и составляет 44,07 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,47 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в понедельник снизился на 20 копеек и составляет 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,02 гривни.

Национальный банк Украины установил на 30 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,49 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 1 копейку и составляет 44,14 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 19 копеек и составляет 50,99 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,23 гривни за евро.

