'Об Украине забывают': Зеленский раскрыл ситуацию с ракетами Patriot

Украина напоминает о себе и благодарна тем партнерам, которые прислушиваются к ней.

В связи с горячей фазой войны в регионе Ближнего Востока партнеры начали забывать о потребностях Украины в противоракетных ракетах к зенитным ракетным комплексам Patriot. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, главу государства спросили, есть ли сейчас в Украине дефицит противоракетных ракет PAC-3 для Patriot.

"Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. К сожалению, вы знаете, что общее производство составляет где-то около 60 ракет в месяц. Безусловно, на территории европейского континента предпринимаются важные шаги по увеличению производства, но и это увеличение не решит данный вопрос", – сказал Зеленский.

В то же время, как сообщил глава государства, международные партнеры максимально направляют все противоракетные комплекты туда, где сегодня "очень жарко":

"Это прежде всего на Ближний Восток. И, к сожалению, иногда забывают об Украине, но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат".

При этом, как подтвердил президент, во время визита в страны Ближнего Востока он поднимал вопрос о возможности обмена украинских дронов-перехватчиков на противоракетные ракеты PAC-3.

"Безусловно, в странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. В деталях делиться я не буду. Мы будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении. Но, если честно, миру, не только Украине, а миру нужно искать альтернативу как можно быстрее. И мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы была такая возможность. Когда будет уже результат, тогда скажу откровенно", – подчеркнул Зеленский.

Также, как добавил президент, украинцы должны знать, что украинскому оборонно-промышленному комплексу "нужно сделать все, максимум, чтобы у нас были свои системы противоракетной обороны".

Дефицит ракет Patriot

Как сообщал УНИАН, война в Иране увеличила спрос на ракеты PAC-3 среди арабских стран Персидского залива, поскольку они вынуждены постоянно отражать иранские воздушные атаки. В то же время ракеты PAC-3 крайне необходимы Украине.

При этом страны Персидского залива за первые несколько дней были вынуждены применить более 800 противоракет PAC-3. Украина не имела такого количества таких ракет за все время войны с Россией.

