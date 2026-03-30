Европейский бизнес на грани из-за войны в Иране: какая страна пострадала больше всего

Запас прочности у предпринимателей стремительно тает.

Война в Иране вызвала новый энергетический кризис из-за блокирования Ормузского пролива. Европейские компании вступили в этот кризис, находясь в худшем финансовом положении, чем до вторжения России в Украину в 2022 году, из-за чегоу них меньше возможностей для поглощения потенциальных экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.

Издание The Times пишет, что британские предприятия больше всего страдают от роста стоимости заимствований на фоне возобновления инфляции.

Индекс Weil European Distress Index, который отслеживает результаты деятельности компаний и состояние финансовых рынков, уже за три месяца до начала иранской войны фиксировал состояние финансовых затруднений. В то же время накануне вторжения России в Украину в феврале 2022 года уровень финансовых затруднений компаний был значительно ниже долгосрочного среднего показателя.

Видео дня

Между тем конфликт на Ближнем Востоке продолжает обостряться: поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене вступили в войну, нацелив ракеты на Израиль. Это вызвало вопросы относительно возможности использования Красного моря в качестве альтернативного морского пути вместо Ормузского пролива.

Саудовская Аравия пытается смягчить последствия фактического закрытия пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа, перенаправляя свою нефть в порт Янбу на Красном море. Однако суда, использующие Янбу, должны будут пройти через пролив Баб-эль-Мандеб, который ранее уже становился мишенью для боевиков-хуситов.

Перебои с поставками привели к резкому росту цен на нефть и газ, причем цена на нефть марки Brent, которая является международным эталоном, 27 марта приблизилась к 115 долларам за баррель. В начале года она торговалась на уровне около 60 долларов за баррель.

Более высокие цены на энергоносители угрожают усилением инфляции. Соответственно, центральные банки будут вынуждены реагировать повышением процентных ставок.

Великобритания по индексу заняла третье место среди наиболее проблемных рынков Европы после Германии и Франции. Однако она остается наиболее уязвимой к давлению процентных ставок.

На прошлой неделе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что среди всех экономик G20 именно Великобритания понесет наибольший ущерб в результате войны с Ираном.

Последствия войны в Иране – последние новости

Из-за развязанного США конфликта на Ближнем Востоке нефть может ожидать очередной скачок цен. В случае затягивания войны они могут достичь 200 долларов за баррель.

В Кремле рассчитывают именно на такой сценарий развития событий. Там считают, что через некоторое время Европа и Великобритания начнут "умолять" Москву о поставках энергоресурсов.

