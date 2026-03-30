Съемки сериала 'Tomb Raider' с Софи Тёрнер внезапно приостановили: известна причина

Создатели фильма пока не называют дату возобновления съемок.

Известная британская актриса и звезда "Игры престолов" Софи Тернер получила травму, из-за которой пришлось приостановить производство долгожданного сериала "Tomb Raider".

Не секрет, что актриса играет в картине роль Лары Крофт. Создатели не стали вдаваться в подробности, что именно случилось с Софи и как она себя чувствует сейчас. Однако позже подчеркнули, что решили дать ей время на восстановление.

"Софи Тёрнер недавно получила легкую травму. В качестве меры предосторожности съемки на короткое время приостановлены, чтобы дать ей время на восстановление. Мы с нетерпением ждем возобновления съемок в ближайшее время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios, опубликованном для Entertainment Weekly.

К слову, сама Тернер пока не комментировала свое состояние здоровья.

Напомним, "Tomb Raider" основан на серии видеоигр, которые были адаптированы в фильмы с участием Анджелины Джоли в начале 2000-х годов. Первая лента "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" собрала вдвое больший бюджет, а сиквел собрал 160 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов.

Дата выхода "Tomb Raide" с Софи Тёрнер пока неизвестна.

Напомним, ранее вышел трейлер хоррора "Ужас", в котором Кит Херингтон и Софи Тёрнер играют влюбленных.

