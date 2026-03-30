В Украину заходят дожди и первые весенние грозы

На этой неделе погода по всей стране будет мокрой.

Конец марта и начало апреля в Украине будут мокрыми. По всей стране в ближайшие дни пройдут дожди, местами довольно сильные и с грозами. Температура в большинстве областей останется высокой, но на западе страны заметно похолодает - до +6°...+10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Уже в начале недели, 30 марта, погода в Украине испортится. По всей старне будет пасмурно и пройдут дожди. На западе похолодает до +8°...+10°, на остальной территории будет +10°...+14°, а на востоке и юго-востоке - до +18°.

Завершится март такой же пасмурной и мокрой погодой. На севере и местами в центральных областях ожидаются первые весенние грозы. В западных областях станет еще холоднее, +6°...+8°. На Закарпатье, в Житомирской и Винницкой областях термометры максимально покажут +10°. На остальной территории ожидается +11°....+15°, местами на востоке - до +18°.

Апрель в Украине начнется с пасмурной и влажной погоды, но дождей уже станет меньше. На севере местами ожидаются грозы, а на юге установится преимущественно сухая погода. Температура немного снизится. Холоднее всего будет на западе, +6°...+8°. На остальной территории +10°...+14° и только на крайнем востоке воздух прогреется до +17°.

В середине недели, 2 апреля, на востоке и в большинстве центральных областях уже будет сухо и с прояснениями. На остальной территории пройдут небольшие дожди. Температура повысится: на западе - до +8°...+12°, на севере и местами в центре - до +14°, а на остальной территории - до +13°...+18°.

Перед выходными, 3 апреля, в Украине снова будет пасмурно и дождливо, но температура останется без существенных изменений. В большинстве областей ожидается +10°...+14°, на западе будет чуть свежее, а на юге и востоке - до +18°.

На выходных в Украину зайдет новая порция холода. Под конец недели дожди ожидаются на западе и востоке страны, где температура снизится до +6°...+8° и +9°...+11° соответственно. На остальной территории будет преимущественно сухо и тепло.

