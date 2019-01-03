Что приготовить на Рождество: рецепты постных блюд на Сочельник и мясных на 7 января

7 января 2019 года православные христиане отмечают Рождество. Накануне, в Сочельник 6 января, как только на небе появляется первая звезда, вся семья садится за стол.

По традиции, которая закрепилась в Украине, на столе в рождественский Сочельник должно быть 12 постных блюд - в честь 12 апостолов. Обязательные блюда - кутья и узвар.

УНИАН составил подборку оригинальных блюд, которые можно приготовить на Сочельник и Рождество.

1. Кутья

Конечно же, без этого блюда на Рождество не обойтись, именно с него начинают застолье на Сочельник. В старину считалось, что чем богаче рождественская кутья, тем лучше будет урожай и выше достаток в семье.

Предлагаем вам приготовить классическую кутью – из пшеницы.

Для ее приготовления вам понадобится:

- пшеница - 2 ст.;

- мак – 1ст.;

- грецкие орехи – 0,5 ст., речь идет об измельченных;

- изюм – 180 г;

- мед – 150 - 180 г;

- соль – щепотка.

1. Зерна пшеницы промойте и замочите в холодной воде на ночь. Утром воду слейте.

2. Залейте пшеницу водой в соотношении 1:2 и варите на слабом огне 3-4 часа, периодически помешивая.

3. Мак запарьте на несколько часов, а затем процедите с помощью марли. Разотрите его в кофемолке или ступе, пропустите через мясорубку.

4. Изюм замочите в горячей воде на 10-15 минут, затем процедите.

Смешайте пшеницу, мак, изюм, орехи и мед в миске, добавьте щепотку соли и поставьте готовую кутью в холодильник, подавать ее нужно холодной.

2. Узвар

Традиционный рождественский напиток готовят из сухофруктов – яблок, груш, слив.

Для приготовления узвара вам понадобится:

- яблоки сушеные - 100 г;

- груши сушеные - 100 г;

- чернослив - 100 г;

- мед – по вкусу (желательно 3-5 ст. л.);

- вода – 5 л.

Тщательно промываем сухофрукты под проточной водой, высыпаем их в кастрюлю и заливаем холодной водой. Накрываем крышкой и варим в течение получаса после закипания на небольшом огне. Когда узвар немного остынет, добавляем мед. Затем ставим его в холодильник на несколько часов.

3. Запеченный лосось

Рыба тоже стала традиционным блюдом рождественского стола.

Для приготовления вам понадобится:

- стейки лосося – 4 шт.;

- лимон – 1 шт.;

- соевый соус;

- соль – по вкусу;

- зелень.

Маринуем стейки лосося: смазываем их соевым соусом и по необходимости солим, можно добавить чуточку итальянских трав (готовая приправа продается практически в любом маркете). В этом маринаде рыбу накрываем салфеткой и отправляем в холодильник на 1,5-2 часа.

Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем туда наши стейки, запекаем 25-30 минут. Я обычно готовлю рыбу в мультиварке, завернув ее в фольгу и запекая 20-25 минут.

Готовые стейки сбрызгиваем лимонным соком, украшаем свежей зеленью.

4. Винегрет

Это салат для любителей «бабушкиных» рецептов, ведь для его приготовления понадобятся простые овощи, которые есть у каждой хозяйки.

Ингредиенты:

- картофель - 3 шт.;

- морковь - 2 шт.;

- свекла - 1 шт.;

- соленый огурец – 2-3 шт.;

- горошек - 200 грн.;

- лук - 1 шт.;

- подсолнечное масло - 3-4 ст.л.;

- соль, перец - по вкусу.

Овощи отварить, когда они остынут, очистить и нарезать кубиками. Лук и соленый огурец тоже.

Перемешать нарезанные овощи, посолить, поперчить, добавить подсолнечное масло. Готовый салат поставить в холодильник.

5. Запеченные яблоки

Это очень простой рецепт постного блюда, поэтому приготовить его можно как на Сочельник, так и на Рождество.

Что понадобится для приготовления:

- яблоки - 4 шт.;

- изюм - 150 гр.;

- мед - по вкусу;

- орехи грецкие измельченные - 0,5 ст.

Яблоки помойте и удалите сердцевину, чтобы не осталось семечек.

Поставьте фрукты на форму для выпекания и "нафаршируйте" их изюмом и орехами.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте яблоки 20-25 минут, в готовые немного остывшие фрукты добавьте мед.

6. Голубцы с грибами

Ингредиенты:

- капуста - 1 кочан;

- свежие грибы - 0,4 кг;

- морковь - 1 шт.;

- лук - 2 шт.;

- рис - 1 ст.;

- соль, перец - по вкусу;

- томатная паста - 6 ст.л.;

- растительное масло - 3 ст.л;

- лавровый лист.

В большую кастрюлю кладем капусту, очищенную от 2-3 внешних листьев и с вырезанной сердцевиной, заливаем водой, доводим до кипения. Варим минут 5 и начинаем с помощью вилки снимать листья.

Натрите на терке морковь, лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте их до золотистого оттенка, затем протушите, добавив томатную пасту.

Грибы мелко нарежьте (желательно шампиньоны).

Рис варим до полуготовности. Соединяем рис с грибами, половиной зажарки из овощей.

Срезаем жесткую часть капустного листа, затем кладем начинку и формируем голубцы.

Дно кастрюли выстилаем оставшимися листьями капусты, затем улаживаем голубцы, заливаем их водой, в которой развели 4 ст.л. томатной пасты

Сверху выложить вторую половину зажарки, накрыть крышкой, варить 1-1,5 часа.

7. Вареники с вишней

Это одно из 12 блюд, которое украинцы традиционно готовят в Сочельник.

Что понадобится для приготовления:

- мука - 1 ст.;

- вишня (без косточек) - 250 г;

- соль - щепотка;

- сахар - 4-5 ст.л;

- растительное масло - 1,5 ст.л.

Муку нужно просеять и влить в нее 0,5 ст. теплой воды, затем - добавить растительное масло и соль. Замесите крутое тесто, заверните его в пищевую пленку и оставьте на часик-другой.

Для начинки разморозьте вишни, добавьте в них сахар. Слейте сок, когда фрукты его пустят.

Раскатайте тонко тесто, стаканом сделайте кружочки, в которые выложите начинку из вишен. Слепите вареники полумесяцем.

Варите их в подсоленной воде до того момента, пока они не всплывут, доставайте вареники шумовкой.

8. Овощное рагу

Ингредиенты:

- картофель - 1 кг;

- морковь - 0,5 кг;

- перец сладкий - 2 шт.;

- кабачки - 2 шт;

- лук - 1 шт.;

- чеснок - пару зубчиков;

- оливковое масло;

- соль, перец, лавровый лист - по вкусу.

Картофель, морковь, перец, кабачки, лук нарезаем кубиками.

Зубчики чеснока разрезаем пополам.

Выкладываем все в форму для запекания, солим, перчим, добавляем лавровый лист, поливаем овощи оливковым маслом.

Разогреваем духовку до 200 градусов, отправляем туда овощи и запекаем 1,5 часа, периодически можно помешивать.

После приготовления рагу можно украсить зеленью, я обычно покупаю для этого петрушку.

9. Салат из свеклы

Это очень простой рецепт салата, который когда-то готовила моя бабушка.

Ингредиенты:

- свекла - 2 шт.;

- грецкие орехи - 0,5 ст.;

- чеснок - 3-4 зубчика;

- подсолнечное масло;

- соль, сахар - по вкусу.

Отварить свеклу, готовую почистить, нарезать соломкой.

Измельчить орехи, добавить в свеклу.

Чеснок очень мелко порезать, добавить к свекле и орехам. Приправить подсолнечным маслом, посолить, поперчить.

Для тех, кто не любит орехи, можно этот салат сделать и без них.

10. Соленья

Ставим на стол квашеные овощи - капусту и помидоры, также можно подать соленые огурцы.

11. Драники

Для приготовления понадобится:

- картофель - 5-7 шт.;

- мука - 1-2 ст.л.;

- соль, перец - по вкусу;

- растительное масло.

Картофель почистить и натереть на мелкой терке.

К тертому картофелю добавляем муку, соль, перец, хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем картофельную массу и жарим драники с обеих сторон до готовности.

12. Салат с рукколой и фетой

Если этот салат готовить на Сочельник, то фету не добавляем, а если на Рождество – можно.

Для приготовления понадобится:

- руккола;

- томаты – можно купить черри, 200-300 гр.;

- оливки – небольшая банка;

- авокадо – 1 шт.;

- фета – 200-250 гр.;

- сок дольки лимона.

В миске перемешиваем рукколу, черри, оливки, нарезанную крупными кубиками фету и авокадо. Заправляем салат оливковым маслом и сбрызгиваем лимонным соком.

Ниже УНИАН приводит рецепты мясных блюд, которые можно добавить к вышеперечисленному списку, приготовив их на Рождество, когда пост уже закончился.

13. Запеченная с яблоками курица

Ингредиенты:

- курица целая - 1 шт.;

- картофель - 4 шт.;

- яблоки - 3 шт.;

- соль, перец, специи - по вкусу;

- растительное масло;

- майонез;

- лимон - 1 шт.

1. Курицу хорошо промыть и просушить, обмазать ее солью, перцем и специями, не забывайте, что внутри тоже это надо проделать.

2. Картофель моем и нарезаем дольками, солим и сбрызгиваем растительным маслом.

3. Промытые яблоки нарезаем дольками, лимон разрезаем на несколько частей.

4. Фаршируем курицу яблоками и лимоном.

5. Оставшиеся яблоки сбрызнуть лимонным соком.

6. Курицу кладем на смазанный маслом противень, вокруг нее - картофель и яблоки.

7. Разогреваем духовку до 190 градусов, ставим туда накрытую фольгой курицу на 30 минут. Через полчаса фольгу снимаем и запекаем ещё 30 минут.

2. Холодец

Ингредиенты:

- петух домашний – 1 шт.;

- морковь – 1 шт.;

- лук – 1 шт.;

- соль, перец, лавровый лист - по вкусу.

Помытую тушку петуха разрезаем на кусочки.

Кладем в кастрюлю, туда же – очищенные лук и морковь.

Заливаем эти ингредиенты водой, чтобы она была выше их до 10 см. Мясо варим до готовности на слабом огне, постоянно снимая пену.

Готовую морковь режем на кружочки.

Когда мясо приготовится, достаньте его из бульона. Затем предстоит тщательная работа – необходимо отделить каждый кусочек мяса от костей и разложить его по тарелкам.

Сверху на разложенное мясо кладем кружочки моркови.

Мясной бульон солим, добавляем в него по желанию чеснок, лавровый лист и процеживаем.

Заливаем мясо бульоном и ставим в холодильник.