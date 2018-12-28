Новый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню (видео)

Чтобы водились деньги, стоит в полночь на Новый год вбросить в копилку несколько монет.

Уже совсем скоро наступит Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи. Уже пора готовиться к его встрече. Вот несколько советов, как встречать этот праздник, чтобы задобрить покровительницу года.

Свинка любит роскошь, поэтому одеваться стоит в новую изысканную одежду. Предпочтение следует отдавать золотому, персиковому и нежно-розовому цвету. Украшать елку нужно тоже с учетом этих оттенков. И обязательно купить украшение с изображением свиньи или желудей.

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Блюда на праздничном столе должны быть оригинальными и изысканными. Покровительница года не обидится, даже если вы приготовите блюда из свинины. А вот алкоголя Свинка не любит – лучше ограничиться бокалом шампанского.

Чтобы водились деньги, стоит в полночь бросить в копилку несколько монет. А для счастья в новом году не забудьте поцеловать свою половинку.