Меню на новый год: рецепты салатов для новогоднего стола

Выбирая салаты на Новый год, не стоит забывать о старых проверенные рецепты, ведь так вы получите гарантированно вкусные блюда.

Новый 2019 год уже на пороге. Многие начинают всерьез думать над наполнением новогоднего стола.

Вкусные салаты - главное украшение стола на Новый год 2019. Их рецепты не требуют много времени, а главное - экономят бюджет. Выбирая салаты на Новый год, не стоит забывать о старых проверенные рецепты, ведь так вы получите гарантированно вкусные блюда.

УНИАН собрал несколько простых, вкусных и интересных рецептов салатов, которые подойдут для праздничного стола.

Салат "Козёл в огороде"

Если не брать во внимание рецепты традиционных новогодних салатов, о которых мы уже рассказывали, то можно найти много любопытных вариантов. Среди таких - салат "Козёл в огороде" - самый простой и доступных. Его ингридиентами может стать любой продукт, который, скажем, завалялся у вас в холодильнике. Приведем пример самого распространенного рецепта:

Удачное сочетания яиц, сыра и курицы отлично дополняет сладкая кукуруза и сочная морковь. Не верите? А вы попробуйте! Из свежей зелени идеально подходит зеленый лук.

Ингридиенты:

Куриное филе — 300 г

Сыр твёрдый — 200 г

Кукуруза консервированная — 1 банка

Морковь — 200 г

Яйца — 3 шт

Лук зелёный — небольшй пучок

Майонез — сколько нужно

Масло растительное — для жарки

Рецепт приготовления:

Куриную грудку порезать и пожарить до полной готовности (можно слегка потушить под крышкой на медленном огне, если хотите, чтобы на была помягче). Сыр порубить маленькими кубиками, морковь натереть на мелкой терке. Яйца сварить вкрутую. Порубить яйца и зелень. Откинуть кукурузу на сито. Выложить все продукты по кругу на большое сервировочное блюдо, подавать майонез в пиале.

Видеорецепт салата "Козел в огороде"

С тунцом и овощами

Тунец полезный продукт, который можно найти в магазине в любое время года.

Ингридиенты

тунец, консервированный в собственном соку, –180 г;

айсберг – 100 г;

оливки – 50 г;

яйца – 3 шт.;

огурцы – 2 шт.;

помидоры черри – 5 шт.;

лук – 1 шт.;

масло оливковое – 3 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Огурцы моем. Режем крупными кубиками. Черри разрезаем вдоль на 2 части. Лук режем полукольцами. Яйца варим. Чистим. Каждое разрезаем на 4 части. Тунец делим на кусочки. Объединяем все ингредиенты, в том числе и оливки. Солим, перчим. Заправляем оливковым маслом. Перемешиваем. Выкладываем в салатник, который предварительно нужно застелить листьями айсберга. Готово!

Видеорецепт салата с тунцом

Салат "Малахитовый браслет"

Вариант для новогоднего меню 2019, блюдо из курицы с необычным сочетанием ингредиентов - салат с курицей, киви и яблоком. Просто, но красиво, изысканно. Салат "Малахитовый браслет" и на Новый год можно сделать, и на день рождения, а также для романтического ужина.

Ингридиенты:

Куриное филе - 1 шт.

Яйца куриные - 4 шт.

Киви - 2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

или корейская морковь - 100 г

Сыр твердый - 100 г

Чеснок - 1-2 зубчика

Майонез - по вкусу

Лимонный сок - 1 ч. ложка

Для украшения:

Киви - 1 шт.

Помидор - по вкусу

или красный перец - по вкусу

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Приготовление

Куриное филе помыть, выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Отварить до готовности, около 30 минут. Охладить. Порезать кубиками или порвать руками на кусочки. Морковь помыть, залить холодной водой. Отварить до готовности, около 30 минут. Охладить. Очистить. Натереть на мелкой терке.

Можно использовать корейскую морковь. Куриные яйца выложить в кастрюлю, залить холодной водой. Отварить вкрутую, 10 минут после вскипания. Охладить, очистить, натереть на терке.

Киви очистить. Два киви нарезать кубиками. Яблоко помыть, очистить от кожицы и семян. Нарезать кубиками. Сбрызнуть соком лимона (чтобы не потемнели). Перемешать.

Твердый сыр натереть на мелкой терке. На блюдо по центру поставить стакан, вокруг него выложить курицу. Очистить чеснок. Раздавить в чесночнице. Майонез смешать с чесноком и хорошо размешать. Смазать курицу майонезом, сверху выложить нарезанный киви. Затем выложить яйца, смазать майонезом. Следующий слой - морковь и майонез. Поверх моркови - слой яблок и майонез. Последний слой - сыр. Смазать майонезом. Киви порезать на тонкие ломтики. Украсить салат по вашему желанию. Салат "Малахитовый браслет" готов. Поставить салат в холодильник для пропитки на 2-3 часа. Затем вынуть стакан и можно салат "Малахитовый браслет" подавать.

Приятного аппетита!

Видеорецепт "Малахитовый браслет"

Салат "Маска"

Ингридиенты

картофель, сваренный до готовности, среднего размера – 2 шт.;

морковь вареная – 2 шт.;

яйца куриные вареные – 2 шт.;

куриное филе отварное – 300 г;

петрушка/укроп/ зеленый лук (по отдельности или микс) – полпучка;

майонез – 3 ст. л.;

клюква/калина/брусника – 3 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление

Зелень моем. Обсушиваем. Рубим. Картофель, очищенный от кожуры, режем кубиками. Курицу измельчаем так же, как картофель. Морковь и белки яиц по отдельности натираем на средней терке. Желток разминаем вилкой. На большую плоскую тарелку ставим две рюмки одинакового диаметра. Вокруг рюмочек в форме новогодней маски выкладываем, слегка утрамбовывая подготовленные ингредиенты в следующем порядке – картофель, майонезная сеточка, зелень, майонез, курица, соль, перец, соус, белок. Покрываем морковью, декорируем желтками и ягодами (если нет тех, что перечислены в списке ингредиентов, то можно использовать зерна граната/консервированный горошек или кукурузу), проявив фантазию или воспользовавшись примером, предложенным на фото новогоднего салата 2019.

Извлекаем рюмочки. Отправляем в холодильник для пропитки.

Видеорецепт салата "Маска"

Салат «Подарочек»

Этот яркий и оригинальный салат «Подарочек» станет главным украшением вашего стола. Он порадует ваших гостей вкусом и нарядным праздничным видом.

Ингредиенты:

Сельдь консервированноя200 г

Картофель2 шт

Морковь2 шт

Сыр100 г

Яйца3 шт

Майонезпо вкусу

Сольпо вкусу

Зелень (для украшения)

Овощи (для украшения)

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и очистить. Картофель натереть та терке и выложить первым слоем на праздничное блюдо. Немного посолить и смазать майонезом. Рыбу растереть вилкой и выложить вторым слоем. Третьим слоем выложить тертые белки и смазать майонезом. Четвертый слой тертая морковь и майонез. Затем слой тертого сыра с майонезом. Посыпать мелко натертыми желтками. Украсить овощами и зеленью. Дать настояться 2-3 часа.

Приятного аппетита и Счастливого Нового года!

Видеорецепт салата "Подарок"