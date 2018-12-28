"Беременная" Настя Каменских взорвала сеть (фото)
11:13, 28 декабря 2018Общество
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Снимок Каменских сделан с помощью фотошопа.
"Фото" Каменских - творение фаната / фото instagram.com
В сети появился кадр с известной украинской певицей Настей Каменских, выступающей под псевдонимом NK, где она появляется с "беременным" животиком.
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Опубликованный в фан-аккаунте артистки в Instagram "беременный снимок" - не настоящий, его сделали с помощью фотошопа.
Как пишет Сlutch.ua, "беременный" кадр - творение одного из фанатов певицы. Кто-то решил примерить на Каменских образ мамы и прифотошопил ей животик.
Ранее Настя Каменских представила поклонникам в Instagram свои две версии знаменитой рождественской песни "Щедрик".
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