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Настя Каменских в наряде со смелым декольте перепела рождественский хит (видео)

17:14, 27 декабря 2018
Общество
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Каменских поздравила всех с Рождеством / фото Instagram

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На первом видео артистка исполнила композицию в традиционной обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

На втором видео Каменских спела "Щедрик" в стиле джаз. Аккомпанировали Насте на фортепиано и контрабасе.

"Самая популярная украинская рождественская песня в мире! С праздником", - написала под видео певица.

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Теги: #Настя Каменских