Настя Каменских в наряде со смелым декольте перепела рождественский хит (видео)

Певица исполнила две версии рождественского хита.

Настя Каменских представила поклонникам в Instagram свои две версии знаменитой рождественской песни "Щедрик".

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На первом видео артистка исполнила композицию в традиционной обработке украинского композитора Николая Леонтовича.

На втором видео Каменских спела "Щедрик" в стиле джаз. Аккомпанировали Насте на фортепиано и контрабасе.

"Самая популярная украинская рождественская песня в мире! С праздником", - написала под видео певица.