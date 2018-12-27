Настя Каменских в наряде со смелым декольте перепела рождественский хит (видео)
17:14, 27 декабря 2018Общество
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Певица исполнила две версии рождественского хита.
Каменских поздравила всех с Рождеством / фото Instagram
Настя Каменских представила поклонникам в Instagram свои две версии знаменитой рождественской песни "Щедрик".
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На первом видео артистка исполнила композицию в традиционной обработке украинского композитора Николая Леонтовича.
На втором видео Каменских спела "Щедрик" в стиле джаз. Аккомпанировали Насте на фортепиано и контрабасе.
"Самая популярная украинская рождественская песня в мире! С праздником", - написала под видео певица.
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