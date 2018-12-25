Католики отмечают Рождество Христово: поздравления с католическим Рождеством
Рождество занимает весомое место в череде зимних праздников, и оно для католиков является даже более важным праздником, чем Новый год. С него и начинаются новогодние торжества и праздники во многих странах мира.
На Католическое Рождество семьи обычно собираются вместе за праздничным столом, дарят друг другу подарки, посещают рождественские службы в храмах.
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Рождество - в первую очередь семейный праздник, но его можно отметить также, например, с близкими друзьями. Но в праздник 25 декабря поздравить можно и просто своих знакомых, которые отмечают Рождество Христово в этот день.
Помимо красочных картинок, поздравить с Рождеством католиков можно и написав или сказав им теплые приятные слова.
Поздравление с Рождеством можно отправить по электронной почте или в мессенджерах, добавив красивую открытку, написать СМС и просто сказать лично. Также не стоит забывать о традиционных бумажных праздничных открытках.
Мы подобрали для вас лучшие поздравления с Католическим Рождеством 2018.
В праздник светлый - Рождество Пусть царит везде добро! В дверь стучится волшебство, Будет славным торжество!
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Желаю счастья, мира и терпения, Пусть будет самым лучшим настроение! Звучит мелодия добра, в ней - вера В спасителя Христа!
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С Рождеством Христовым! Будьте все здоровы, Свет рождественской звезды Пусть хранит вас от беды.
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Пускай Католическое Рождество
Наполнит сердца теплом и добром,
Подарит вам чудо и волшебство,
Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!
Желаю, чтоб каждый момент приносил
Вам радость, улыбки и счастья побольше!
Пускай будет много здоровья и сил,
Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!
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Успехов во всех начинаниях, процветания, воплощения мечты! Ты умеешь находить и ценить в людях все хорошее! Никогда не забывай о человеческом счастье! Искренне верь в него, и вскоре ты обязательно его найдешь!
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Рождество Христово - светлый, душевный праздник! Пусть он наполнит вашу семейную жизнь уютом, гармонией, теплотой и радостью! Любви вам, мира и благополучия. Пусть ангел-хранитель оберегает вашу семью от любых невзгод! Храните свой очаг любви! И пусть сам Господь вам в этом помогает!
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Отгремел Сочельник, Рождество пришло.
Благовестие Марии — Чудо снизошло!
В этот день и я желаю для тебя чудес,
Пусть пошлют в твой дом Святые благости с небес.
Пусть укажет путь звезда к счастью долгожданному,
И Волхвы преподнесут тебе дары желанные:
Крепкого здоровья для тебя и близких,
Твердой веры в Бога, помыслов лишь чистых.
Стабильного достатка, и любви без срока,
Будет пусть по силам сложная дорога,
Пусть не предадут друзья, ладится работа,
А в семье всегда царят счастье и забота.
***
Под конец почти тебе я декабря,
В чудесный праздник Рождества,
Желаю мира и достатка,
Чтоб яркой жизнь была и сладкой.
Любовь витала и уют,
И к лучшему лишь перемены ждут.
И пусть сбываются мечты,
Все те, что хочешь давно ты.
***
Католическое Рождество,
Тихо снег кружится,
Люди верят в волшебство,
И светлеют лица.
В предвкушении своём
Замерла душа,
Жизнь подбрасывает сказки,
Как же хороша!
Пусть прольётся свет на всех
Радости, тепла,
Много счастья вам, любви
В праздник Рождества.
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С католическим Рождеством!
Пускай сердце наполнится счастьем,
И уютом, улыбками — дом.
Поздравляю, желаю богатства.
Пусть Господь вам поможет всегда
В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.
Пожелаю я вам процветать,
И ничто пусть мешать вам не будет.
Свои цели, мечты воплощать!
Окружение пусть будет хорошим,
Уважают все вас же пускай,
И веселья пусть будет всё больше.
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От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.
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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!
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Желаю вам в светлый праздник Рождества мира в семье, уюта, семейного покоя, верных друзей. Пусть в вашей жизни будет много радостных дней. Пусть в эту ночь начнется волшебство и наполнит теплом ваши сердца! Пусть зимняя вьюга выметет все невзгоды, а метель наметет удачу, любовь и богатство. Веселого вам католического Рождества!
Напомним, 25 декабря празднуют Католическое Рождество - один из главных праздников года. У людей, живущих по Григорианскому календарю, принято считать, что 25 декабря в Вифлееме родился Иисус.
Погода на католическое Рождество в Украине, 25 декабря, ожидается с сильными осадками, штормовым ветром, налипанием мокрого снега. В Украине похолодает до небольшого мороза, также ожидается гололедица.
Если вы решите остаться на Рождество дома, праздничную атмосферу вам поможет создать рождественская музыка.