Католики отмечают Рождество Христово: поздравления с католическим Рождеством

Рождество - в первую очередь семейный праздник, но его можно отметить также, например, с близкими друзьями.

Рождество занимает весомое место в череде зимних праздников, и оно для католиков является даже более важным праздником, чем Новый год. С него и начинаются новогодние торжества и праздники во многих странах мира.

На Католическое Рождество семьи обычно собираются вместе за праздничным столом, дарят друг другу подарки, посещают рождественские службы в храмах.

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Рождество - в первую очередь семейный праздник, но его можно отметить также, например, с близкими друзьями. Но в праздник 25 декабря поздравить можно и просто своих знакомых, которые отмечают Рождество Христово в этот день.

Помимо красочных картинок, поздравить с Рождеством католиков можно и написав или сказав им теплые приятные слова.

Поздравление с Рождеством можно отправить по электронной почте или в мессенджерах, добавив красивую открытку, написать СМС и просто сказать лично. Также не стоит забывать о традиционных бумажных праздничных открытках.

Мы подобрали для вас лучшие поздравления с Католическим Рождеством 2018.

В праздник светлый - Рождество Пусть царит везде добро! В дверь стучится волшебство, Будет славным торжество!

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Желаю счастья, мира и терпения, Пусть будет самым лучшим настроение! Звучит мелодия добра, в ней - вера В спасителя Христа!

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С Рождеством Христовым! Будьте все здоровы, Свет рождественской звезды Пусть хранит вас от беды.

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Пускай Католическое Рождество

Наполнит сердца теплом и добром,

Подарит вам чудо и волшебство,

Пошлет и уют, и достаток в ваш дом!

Желаю, чтоб каждый момент приносил

Вам радость, улыбки и счастья побольше!

Пускай будет много здоровья и сил,

Чтоб жили сто лет вы, а, может, и дольше!

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Успехов во всех начинаниях, процветания, воплощения мечты! Ты умеешь находить и ценить в людях все хорошее! Никогда не забывай о человеческом счастье! Искренне верь в него, и вскоре ты обязательно его найдешь!

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Рождество Христово - светлый, душевный праздник! Пусть он наполнит вашу семейную жизнь уютом, гармонией, теплотой и радостью! Любви вам, мира и благополучия. Пусть ангел-хранитель оберегает вашу семью от любых невзгод! Храните свой очаг любви! И пусть сам Господь вам в этом помогает!

***

Отгремел Сочельник, Рождество пришло.

Благовестие Марии — Чудо снизошло!

В этот день и я желаю для тебя чудес,

Пусть пошлют в твой дом Святые благости с небес.

Пусть укажет путь звезда к счастью долгожданному,

И Волхвы преподнесут тебе дары желанные:

Крепкого здоровья для тебя и близких,

Твердой веры в Бога, помыслов лишь чистых.

Стабильного достатка, и любви без срока,

Будет пусть по силам сложная дорога,

Пусть не предадут друзья, ладится работа,

А в семье всегда царят счастье и забота.

***

Под конец почти тебе я декабря,

В чудесный праздник Рождества,

Желаю мира и достатка,

Чтоб яркой жизнь была и сладкой.

Любовь витала и уют,

И к лучшему лишь перемены ждут.

И пусть сбываются мечты,

Все те, что хочешь давно ты.

***

Католическое Рождество,

Тихо снег кружится,

Люди верят в волшебство,

И светлеют лица.

В предвкушении своём

Замерла душа,

Жизнь подбрасывает сказки,

Как же хороша!

Пусть прольётся свет на всех

Радости, тепла,

Много счастья вам, любви

В праздник Рождества.

***

С католическим Рождеством!

Пускай сердце наполнится счастьем,

И уютом, улыбками — дом.

Поздравляю, желаю богатства.

Пусть Господь вам поможет всегда

В трудным миг. Пусть к вам радость прибудет.

Пожелаю я вам процветать,

И ничто пусть мешать вам не будет.

Свои цели, мечты воплощать!

Окружение пусть будет хорошим,

Уважают все вас же пускай,

И веселья пусть будет всё больше.

***

От чистого сердца поздравляю с католическим Рождеством. Пусть этот светлый и добрый праздник принесет в дом радость, счастье, уют и гармонию, пусть будет много прекрасных дней, которые будут радовать веселыми семейными посиделками, душевными разговорами и приятными сюрпризами.

***

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Поздравляю с католическим Рождеством! Желаю, чтобы в каждом доме были мир и покой, гармония и достаток. Пусть происходят чудеса и прекрасные события, наполняя жизнь восхитительными моментами, счастливыми улыбками и добротой человеческих сердец. Любви, благополучия и процветания!

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Желаю вам в светлый праздник Рождества мира в семье, уюта, семейного покоя, верных друзей. Пусть в вашей жизни будет много радостных дней. Пусть в эту ночь начнется волшебство и наполнит теплом ваши сердца! Пусть зимняя вьюга выметет все невзгоды, а метель наметет удачу, любовь и богатство. Веселого вам католического Рождества!

Напомним, 25 декабря празднуют Католическое Рождество - один из главных праздников года. У людей, живущих по Григорианскому календарю, принято считать, что 25 декабря в Вифлееме родился Иисус.

Погода на католическое Рождество в Украине, 25 декабря, ожидается с сильными осадками, штормовым ветром, налипанием мокрого снега. В Украине похолодает до небольшого мороза, также ожидается гололедица.

Если вы решите остаться на Рождество дома, праздничную атмосферу вам поможет создать рождественская музыка.

Видео: waitingonjc7