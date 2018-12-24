Католическое Рождество 2018: поздравления, подарки, традиции

Рождество Христово - праздник для католиков весьма значимое. Они не почитают Новый год так, как Сочельник. Для них Католическое Рождество - семейный одухотворенный праздник.

25 декабря празднуют Католическое Рождество - один из главных праздников года. У людей, живущих по Григорианскому календарю, принято считать, что 25 декабря в Вифлееме родился Иисус. Однако точная дата рождения Христа неизвестна.

Традиции Католического Рождества 2018

Настоящие католики, в какой бы стране не находились, отмечают Католическое Рождество в семейном кругу. Идут в храм на службу, затем следует рождественская католическая трапеза. Правда, семья, собираясь за праздничным столом, не ест вкусности, а употребляет постные легкие блюда. У католиков излишеств на столе вы не увидите.

В украинских католических храмах пройдут особые литургии. Их будет три: ночная, месса утром и днем. Католики почитают Бога трижды: ночью - Бога Отца, на заре - рождение Бога-Сына, днем - появление Бога-духа. Украинский католический праздник Рождества также продолжается восемь дней.

Поздравления с Католическим Рождеством

С Католическим Рождеством принято поздравлять словесно. Можно выбрать красивое поздравление и адресовать человеку, который верен Католическому Рождеству. Как вариант - отправить знакомым католикам музыкальные поздравительные открытки. По желанию дарят самые разнообразные подарки.

У католиков принято переодеваться в библейских персонажей, врагов-злодеев, ягнят и других животных, ходить по дворам и петь колядки. Елку католики украшают к Рождеству, а не к Новому Году. Подарки кладут в развешанные носки.

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А вот чего нельзя делать в Католическое Рождество, так это работать и заниматься физическим трудом. Даже в быту ничего такого нельзя делать. А исключительно посвящать себя Богу и всему духовному.

Рождественские пожелания начинают рассылают 25 декабря, ведь именно в этот день отмечается Католическое Рождество Христово. Если вы хотите отправить короткие стихи родственникам или близким, то здесь найдете подборку оригинальных поздравлений, которые подойдут католикам и православным:

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В праздник светлый - Рождество

Пусть царит везде добро!

В дверь стучится волшебство,

Будет славным торжество!

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Желаю счастья, мира и терпения,

Пусть будет самым лучшим настроение!

Звучит мелодия добра, в ней - вера

В спасителя Христа!

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Успехов во всех начинаниях, процветания, воплощения мечты! Ты умеешь находить и ценить в людях все хорошее! Никогда не забывай о человеческом счастье! Искренне верь в него, и вскоре ты обязательно его найдешь!

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Рождество Христово - светлый, душевный праздник! Пусть он наполнит вашу семейную жизнь уютом, гармонией, теплотой и радостью! Любви вам, мира и благополучия. Пусть ангел-хранитель оберегает вашу семью от любых невзгод! Храните свой очаг любви! И пусть сам Господь вам в этом помогает!

Поздравления с Рождеством

Подарки к Католическому Рождеству

Рождество Христово - праздник для католиков весьма значимый. Они не почитают Новый год так, как Сочельник. Для них Католическое Рождество - семейный одухотворенный праздник.

На главный католический праздник взрослым можно подарить:

Набор вкусного чая. Можно сделать семейный отдых разнообразным: сегодня порадовать семью цветочным ароматом, завтра - нежным цитрусовым вкусом, послезавтра - успокаивающим мятным ароматом или нотками шоколада.

Книга станет замечательным подарком. Она может быть духовного или классического содержания. Темы неограниченны - молитвы, искусство, кулинария, вокруг света и т.д.

Маме и папе можно подарить альбом, куда бы они вкладывали семейные фотографии. Такой подарок может быть даже ручной работы. Он сохранит теплые семейные воспоминания и будет напоминать об этом празднике.

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Приятные мелочи - статуэтки, брелоки также хороший вариант рождественского подарка. Здесь цена не играет значения. Главное - внимание и теплота в отношениях.

Взрослым понравится съедобный подарок - много сладостей не бывает! Красивая упаковка, вкусные конфеты или печенье могут быть с маленьким сюрпризом на свое усмотрение. Можно выбрать сладости в хорошем декоре: праздничном мешочке, жестяном тубусе, презентабельной коробке.

Теплые вязаные варежки или носки. За помощь взрослым детки заслужили получить такой полезный подарок. Но подарите их не просто так: устройте небольшой сюрприз! Вложите внутрь какую-нибудь игрушку или безделушку. Подойдет и шоколадный батончик. Ребенок любого возраста обрадуется!

Рождественские пряники с глазурью. Найдите в Интернете рецепт их приготовления. Поделитесь своим душевным теплом с близкими! Дарить красивые вкусные презенты очень приятно! А получать их, впоследствии вкушая, - еще больше удовольствия! Пряники можно сделать в форме елочки, снеговика или именные. Сладкий презент в сочетании с открыткой и наилучшими пожеланиями продемонстрирует ваше внимание, заботу и душевность.

Приметы на Католическое Рождество

Обязательные атрибуты праздника: рождественские свечи, которые, согласно поверьям, защищают праздничный стол от холода и сил тьмы, а также рождественский венок – он оберегает от злых духов.

Несколько примет связано также с запретами. Нельзя, например, в праздничные дни заниматься рукоделием – это грозит кому-то из членов семьи внезапной слепотой или глухотой.

Категорически запрещается охота. Считается, если охотник отправится в лес – замерзнет или станет добычей зверя, на которого собирался охотиться.

Ни в коем случае нельзя садиться за праздничный стол в старой одежде – год будет неудачным. То же самое ожидает тех, кто пришел одетым в черное.