Муж Ани Лорак поделился переживаниями перед разводом с певицей (фото)

На днях к Мурату из Турции прилетела родная сестра.

Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым звезда разводится, сильно переживает этот период в своей жизни.

Об этом свидетельствуют фото и цитаты, которыми бизнесмен делится в сторис своего Instagram.

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Так, на днях к Мурату из Турции прилетела родная сестра. Налчаджиоглу подал это так, словно родственница приехала его проведать, однако бдительные юзеры сразу предположили, что женщина решила поддержать брата в сложный момент, пишет "Сегодня".

С сестрой Мурат запостил в фотоблоге изображение. Помимо этого все еще пока законный муж Ани Лорак делает вид,что все хорошо и что на данный момент он занят подготовкой к празднованию нового года в его ресторане в Киеве.

Помимо этого, Мурат разместил в сторис несколько цитат. Одна из них гласит: "Я – это я. И не нужно меня сравнивать с другими". Вторую, в которой шла речь о том, что все будет хорошо, Налчаджиоглу позже удалил.

Как сообщалось, в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу.