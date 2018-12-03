"Форс-мажор": российские артисты переносят концерты в Украине из-за военного положения

В случае отмены концерта средства возвращаются клиентам, в случае переноса – билеты остаются действительными на новую дату.

Два декабрьских концерта российской рок-группы "Аквариум" перенесли на июнь, концерты театра "Квартета И" перенесут или отменят.

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В случае отмены выступлений средства за приобретенные билеты вернут, сообщил "Украинской правде" маркетинг-директор Concert.ua Дмитрий Чинь.

"Действительно, ситуация не из простых. Мы переживаем за обеих клиентов: и организаторов, и зрителей", – отметил он.

"Сейчас 2 концерта "Аквариум" перенесли на июнь. (Билетов на концерты) Дмитрия Быкова у нас в продаже не было. Концерты "Квартета И" отменят или перенесут: организатор сейчас принимает решение", – сообщил он.

Чинь пояснил, что в случае отмены деньги возвращаются клиентам, в случае переноса – билеты остаются действительными на новую дату.

Ранее российский певец Борис Гребенщиков написал, что декабрьские концерты "Аквариума" в Украине из-за "форс-мажора" переносятся, предположительно, на июнь. Российский поэт, публицист и критик Дмитрий Быков констатировал, что не сможет приехать в Киев.

Под вопросом также концерт Андрея Макаревича с джазовым проектом "Your 5", который запланирован в Киеве на 22 декабря.

В связи с введением военного положения украинские пограничники не пропускают граждан России мужского пола в возрасте 16-60 лет за исключением случаев, когда те едут с "гуманитарной целью" и могут это доказать.

Согласно части 2 статьи 14-1 закона "О торгово-промышленных палатах в Украине" форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) являются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, – угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта являются среди них.

Организатор мероприятия, в котором принимает участие гражданин Российской Федерации 16-60 лет, должен обратиться в торгово-промышленные палаты в Украине с просьбой выдать сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Если же запад полностью отменят, то организатор должен вернуть средства клиенту.