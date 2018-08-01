"Танки, танцующие под рок-н-ролл": Макаревич высказался об участниках скандального российского фестиваля

Он также критически отозвался в адрес своих коллег, которые все же будут выступать на этом фестивале.

Российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич, известный своими критическими высказываниями в адрес путинского режима, рассказал, как относится к фестивалю "Нашествие" и раскритиковал исполнителей, которые там выступают. Об этом передает sobesednik.ru.

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Макаревич рассказал, что уже четыре года не выступает на этом фестивале, из-за того, что организаторы сотрудничают с Минобороны России. Он подчеркивает, что музыканты должны выступать против войны, а не поддерживать ее.

"Танки, танцующие под рок-н-ролл – это извращение, предательство самой идеи фестиваля. Ведь музыканты всегда выступали против оружия и войны", - говорит лидер группы "Машина Времени".

Он также критически отозвался в адрес своих коллег, которые все же будут выступать на этом фестивале.

"Конечно, личное дело каждого – участвовать в "Нашествии" или нет. Я никого не осуждаю. Но очень хочется, чтобы сознание вернулось и к другим артистам", - подытожил Макаревич.

Ранее Андрей Макаревич поддержал украинских музыкантов, которые отказались выступать на фестивале "Нашествие" в России.

Также Макаревич считает, что многие жители аннексированного Крыма несут ответственность за то, что произошло, так как они согласились на проведение незаконного референдума.