В Киеве умерла известная украинская артистка

Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Заслуженная артистка Украины, актриса Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Юлия Волчкова скончалась на 45-м году жизни.

Об этом сообщает Театр драмы и комедии на левом берегу в Facebook.

Причина смерти не сообщается, но отмечают, что умерла актриса от сложной болезни в ночь на 10 ноября.

"Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой", - говорится в сообщении.

Юлия Волчкова родилась 29 августа 1974 года. В 1995 окончила Киевский государственный институт имени Карпенко-Карого. С 1995 года — актриса Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Отметим, что Волчкова играла не только в театре. Она известна и своей игрой в фильмах и сериалах. Так, снималась актриса в таких картинах: «День рождения Буржуя», «Гарлем», «Кольцо с бирюзой», «Сердцу не прикажешь», «Рябины гроздья алые», «След оборотня» и другие.

Также Волчкова была режиссером-постановщиком спектаклей в театре «Созвездие».

Напомним, 31 октября скончался знаменитый режиссер Эдуард Митницкий.