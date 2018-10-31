Умер известный украинский режиссер

Народному артисту Украины было 87 лет.

В среду, 31 октября, умер известный украинский театральный режиссер Эдуард Митницкий, основатель и художественный руководитель столичного Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

О его смерти на своей странице в Facebook сообщил журналист и театральный критик Олег Вергелис.

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"Сегодня ушел из жизни Эдуард Митницкий… Выдающийся режиссер, педагог, многим из нас близкий человек. Светлая память. Соболезнования родным", - говорится в сообщении.

Информацию о смерти режиссера подтвердили и в Театре драмы и комедии. Народному артисту Украины было 87 лет.

Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно. О дате и времени прощания с Митницким обещают сообщить дополнительно.

Всего Эдуардом Митницким создано более 140 спектаклей в театрах Украины, России, Германии, Чехии, Болгарии и других стран.

Как сообщал УНИАН, 30 октября умер советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.