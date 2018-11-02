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Настя Каменских показалась в жакете на голое тело (фото)

19:37, 02 ноября 2018
Общество
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Сегодня исполнился год, как Каменских начала сольную карьеру / фото instagram.com/kamenskux

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На опубликованном в Instagram снимке певица позирует в черном жакете на голое тело. Ее лук дополнила кудрявая прическа.

Также Каменских написала под снимком, что сегодня ровно год, как вышла ее первая сольная песня: "Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK".

На втором опубликованном артисткой снимке она появилась с шариками и в спортивном прикиде.

фото instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую футболку. Ягодицы девушки обнажены.

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Теги: #фото#Настя Каменских