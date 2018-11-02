Настя Каменских показалась в жакете на голое тело (фото)
19:37, 02 ноября 2018Общество
273 0
Настя Каменских отмечает годовщину сольной карьеры.
Сегодня исполнился год, как Каменских начала сольную карьеру / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась в сети своим новым образом.
Читайте такжеФото Каменских в леопардовом наряде вызвало жаркие споры в сети
На опубликованном в Instagram снимке певица позирует в черном жакете на голое тело. Ее лук дополнила кудрявая прическа.
Также Каменских написала под снимком, что сегодня ровно год, как вышла ее первая сольная песня: "Сегодня большой день! Год назад вы услышали новую NK".
На втором опубликованном артисткой снимке она появилась с шариками и в спортивном прикиде.
фото instagram.com/kamenskux
Ранее Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую футболку. Ягодицы девушки обнажены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter