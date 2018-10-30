Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы в Instagram (фото)
11:28, 30 октября 2018Общество
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Пользователи сети не одобрили столь откровенный снимок.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских показала фото, на котором она одета лишь в легкую белую фтуболку. Ягодицы девушки обнажены.
Снимки артистка обнародовала в Instagram. Пользователи сети не одобрили столь откровенный снимок.
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"Тебя дети смотрят", "Правда перебор", "Мне нынче стыдно в транспорте с телефона в Инстаграм зайти. Открываешь, а там кругом задницы голые... Позорище! В Ваши годы пора бы уже и головой думать!", "Настя, до чего ты докатилась??? Тебя смотрят дети!", - написали разгневанные пользователи.
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