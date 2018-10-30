цей матеріал доступний українською

Настя Каменских "засветила" обнаженные ягодицы в Instagram (фото)

11:28, 30 октября 2018
Общество
548 0
Instagram Настя Каменских

Снимки артистка обнародовала в Instagram. Пользователи сети не одобрили столь откровенный снимок.

Читайте такжеУспех и водопад денег: астролог назвал счастливчиков ноября-2018

"Тебя дети смотрят", "Правда перебор", "Мне нынче стыдно в транспорте с телефона в Инстаграм зайти. Открываешь, а там кругом задницы голые... Позорище! В Ваши годы пора бы уже и головой думать!", "Настя, до чего ты докатилась??? Тебя смотрят дети!", - написали разгневанные пользователи.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода потеряла несколько миллионов из-за переноса концертов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских