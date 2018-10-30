Что посмотреть на Хэллоуин: топ-5 самых страшных и культовых фильмов (видео)

Создайте себе мистическую атмосферу с помощью нашей подборки самых интересных, жутких и красивых ужастиков всех времен.

Самая страшная ночь в году уже на пороге. По случаю Хэллоуина, который отмечается 31 октября и становится все более популярным в Украине, УНИАН выбрал 5 лучших фильмов ужасов.

"Хэллоуин"

Кинокартина о Майкле Майерсе, убийце-психопате, который еще будучи ребенком, убил свою сестру на Хэллоуин. 15 лет спустя человек убегает из приюта для психически больных и хочет снова разрушить мир в городе на Хэллоуин, День Всех Святых.

"Битлджус"

Оскароносный фильм 1988 известного американского режиссера Тима Бертона. Хотя кинокартина насквозь мистическая, однако снята она в комедийном жанре. Вы познакомитесь с Адамом и Барбарой, которые стали привидениями в собственном доме в городе Винтер Ривер и вынуждены теперь мириться с соседством «живых» людей. Семья призраков решает выгнать из своего дома нежелательных жителей и нанимает специалиста по подобных вопросов, которого зовут Битлджус.

"Зловещие мертвецы"

Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от наркозависимости, отправляется вместе с братом и группой друзей в удалённую хижину, где они открывают Книгу мёртвых, что приводит к опасности и ужасу.

"Труп невесты"

Действие развивается в европейской деревушке XIX века. Главного героя — молодого человека Виктора — силы тьмы утаскивают в преисподнюю и женят там на таинственном Трупе Невесты, в то время как его настоящая невеста Виктория ожидает своего жениха в мире живых.

"Техасская резня бензопилой"

В штате Техас на ферме обычного работника скотобойни Томаса Хьюитта полиция обнаружила 33 изувеченных человеческих тела. Ужасающее открытие шокировало людей, и было названо самым жутким массовым убийством за все время. Газеты писали: «Дом террора национального масштаба. Бойня в Техасе».